El vallisoletano Ángel Domingo asume la dirección académica del Mundial de Oratoria en Colombia. - LEDU

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista y consultor vallisoletano Ángel Domingo ha asumido la dirección académica del Mundial de Oratoria en español, cuya fase final se celebra este miércoles y el jueves en la Universidad Autónoma de Occidente, en Cali (Colombia).

La iniciativa, que alcanza su sexta edición organizada por la Liga Española de Debate Universitario (LEDU) y la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria (RLCU), reúne a más de 400 aspirantes procedentes de un centenar de universidades de más de 22 países.

Domingo, cofundador y director técnico y de Comunicación de LEDU, ha centrado su labor en la dimensión formativa y competitiva de un certamen que reúne a cuatro estudiantes finalistas en torno a la capacidad de comunicar ideas, construir argumentos y conectar con el público. La cita combina la competición con el intercambio cultural y el aprendizaje, utilizando la palabra como herramienta para compartir experiencias y defender ideas ante otras miradas.

La trayectoria profesional de Domingo incluye una etapa periodística en diversos medios de comunicación de Valladolid, así como la consultoría, el análisis de debates electorales -sobre los que realiza su tesis doctoral en la Universidad Nebrija- y la formación. En la actualidad, imparte clases de retórica, argumentación, debate y oratoria en el ámbito universitario y desarrolla programas de comunicación para empresas e instituciones en tres continentes.

El recorrido del profesional vallisoletano tiene como hilo conductor la ayuda para transformar el conocimiento en mensajes claros, rigurosos y persuasivos. Esta tarea adquiere una dimensión internacional en el campeonato al poner en contacto a jóvenes universitarios con diferentes acentos, contextos y formas de entender la realidad a través de una lengua común.

Asimismo, la competición ha permitido trabajar competencias que trascienden el escenario, tales como ordenar el pensamiento, seleccionar información, sostener una posición con razones y expresarse con seguridad. La dimensión educativa del evento ha situado de este modo la comunicación oral como una capacidad relevante para la vida académica, el desarrollo profesional y la participación pública.