El vallisoletano Ángel Domingo asume la dirección académica del Mundial de Oratoria en Colombia

El vallisoletano Ángel Domingo asume la dirección académica del Mundial de Oratoria en Colombia.
El vallisoletano Ángel Domingo asume la dirección académica del Mundial de Oratoria en Colombia. - LEDU
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 14 octubre 2026 15:00
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VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista y consultor vallisoletano Ángel Domingo ha asumido la dirección académica del Mundial de Oratoria en español, cuya fase final se celebra este miércoles y el jueves en la Universidad Autónoma de Occidente, en Cali (Colombia).

La iniciativa, que alcanza su sexta edición organizada por la Liga Española de Debate Universitario (LEDU) y la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria (RLCU), reúne a más de 400 aspirantes procedentes de un centenar de universidades de más de 22 países.

Domingo, cofundador y director técnico y de Comunicación de LEDU, ha centrado su labor en la dimensión formativa y competitiva de un certamen que reúne a cuatro estudiantes finalistas en torno a la capacidad de comunicar ideas, construir argumentos y conectar con el público. La cita combina la competición con el intercambio cultural y el aprendizaje, utilizando la palabra como herramienta para compartir experiencias y defender ideas ante otras miradas.

La trayectoria profesional de Domingo incluye una etapa periodística en diversos medios de comunicación de Valladolid, así como la consultoría, el análisis de debates electorales -sobre los que realiza su tesis doctoral en la Universidad Nebrija- y la formación. En la actualidad, imparte clases de retórica, argumentación, debate y oratoria en el ámbito universitario y desarrolla programas de comunicación para empresas e instituciones en tres continentes.

El recorrido del profesional vallisoletano tiene como hilo conductor la ayuda para transformar el conocimiento en mensajes claros, rigurosos y persuasivos. Esta tarea adquiere una dimensión internacional en el campeonato al poner en contacto a jóvenes universitarios con diferentes acentos, contextos y formas de entender la realidad a través de una lengua común.

Asimismo, la competición ha permitido trabajar competencias que trascienden el escenario, tales como ordenar el pensamiento, seleccionar información, sostener una posición con razones y expresarse con seguridad. La dimensión educativa del evento ha situado de este modo la comunicación oral como una capacidad relevante para la vida académica, el desarrollo profesional y la participación pública.

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