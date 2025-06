El vallisoletano Daniel Viñé, segundo puesto en el International Aerial Photographer of the Year

Archivo - Imagen de una erupción volcánica en la península de Reykjanes, en Islandia, una de las fotografías de Daniel Viñé, reconocido en el International Aerial Photographer of the Year - DANIEL VIÑÉ - Archivo

VALLADOLID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fotógrafo vallisoletano Daniel Viñé García ha logrado el segundo puesto en la categoría Photographer of the Year en la primera edición del International Aerial Photographer of the Year, un certamen de alcance mundial que premia las mejores imágenes capturadas desde el aire.

La competición tiene como objetivo destacar la creatividad, el dominio técnico y la originalidad en la toma de imágenes aéreas, realizadas con drones, avionetas o helicópteros, según información de la organización recogido por Europa Press.

Organizado desde Australia por los mismos creadores del International Landscape Photographer of the Year, este nuevo concurso, que tiene como regla que las imágenes sean tomadas pro personas reales, sin intervención de Inteligencia Artificial, ha debutado con la participación de 1.549 fotografías procedentes de todo el mundo.

En este marco, Daniel Viñé ha sido reconocido por una colección de imágenes que retratan paisajes naturales desde una perspectiva elevada, con un marcado estilo visual. Para entrar en la selección de los 101 mejores autores internacionales, los participantes debían superar los 86,67 puntos del jurado.

Por otro lado, el primer premio en la categoría ha sido para la estadounidense Joanna Steidle y el tercer lugar para el también estadounidense David Swindler.

Por su parte, el vallisoletano Daniel Viñé, especializado en fotografía de naturaleza y paisajes remotos, ha expresado su satisfacción por el reconocimiento. "Es una enorme alegría figurar entre los premiados y poder llevar el nombre de Valladolid a un certamen internacional de este prestigio", ha aseverado.