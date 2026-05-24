El vallisoletano Pablo Sánchez Pérez, en la lista Nova de los jóvenes con más talento del país. - PABLO SÁNCHEZ

VALLADOLID 24 May. (EUROPA PRESS) -

El vallisoletano Pablo Sánchez, de 24 años, ha sido reconocido como uno de los jóvenes universitarios con mayor proyección de España tras su inclusión en la Nova 111 Student List, una prestigiosa clasificación nacional que distingue cada año al talento joven más destacado del país. La selección reúne a 111 estudiantes de diferentes ámbitos profesionales, elegidos por su trayectoria, impacto y potencial de liderazgo. Dentro de esta edición, Sánchez figura entre los diez estudiantes de Derecho más prometedores a nivel nacional.

Graduado en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, actualmente cursa becado el Máster en Derecho Internacional de los Negocios en la prestigiosa ESADE Law School, realizando sus prácticas en el despacho de abogados Cuatrecasas en Madrid. Su carrera se orienta hacia la especialización en arbitraje internacional, con especial interés en el arbitraje de inversión, una rama del derecho que resuelve disputas entre inversores y Estados.

En declaraciones a Europa Press, Sánchez asegura que su inclusión en la lista Nova ha supuesto para él un reconocimiento al esfuerzo y dedicación sostenida durante años. "Es la prueba de que somos una generación que, a pesar de enfrentar numerosos retos, geopolíticos, la inteligencia artificial, acceso a la vivienda; también dispone de muchas oportunidades a su alcance y que no tiene que tener miedo de lanzarse a por ellas".

Su inclusión en la lista Nova se produce en paralelo al final de sus estudios de postgrado. Durante sus estudios Sánchez ha acumulado experiencia laboral tanto en instituciones públicas como en entidades privadas, lo que incluye haber trabajado para la Misión de España ante Naciones Unidas en Nueva York y en las firmas de abogados Roca Junyent y Pérez-Llorca.

MUCHA "MATERIA PRIMA" EN VALLADOLID

El jurista ha destacado el enorme potencial y la "materia prima" que existe en Valladolid, ciudad en la que creció y cursó toda su formación escolar--en el colegio El Pilar y el IES José Jiménez Lozano--antes de trasladarse a Barcelona a los 18 años. A su juicio, Castilla y León cuenta con una cantera de talento joven excepcional, marcada por una sólida formación académica, una arraigada cultura del esfuerzo y del trabajo, y un nivel de preparación que, según asegura, no tiene nada que envidiar al de otras comunidades autónomas.

"Es una cosa que les repito mucho a mis amigos catalanes y madrileños, Castilla y León es la comunidad con los mejores resultados PISA del país, por encima de los de Finlandia. Es una comunidad con mentes brillantes, con mucho potencial, pero creo que a veces no nos lo creemos lo suficiente. No somos conscientes de lo buenos que somos y de lo mejores que podríamos ser si promoviésemos más el talento local", advierte el joven, quien lamenta que en muchas ocasiones esa materia gris se vea forzada a marcharse de Castilla y León para impulsar sus carreras.

Considera que debería existir un mayor apoyo al talento joven para que puedan desarrollar sus proyectos en casa y contribuyan al desarrollo del tejido productivo de la comunidad. No basta con formar alumnos excelentes si después no se les ofrece un horizonte viable para que se conviertan en profesionales excelentes, destaca.

"Castilla y León tiene todo lo necesario para ser un referente: una formación de primer nivel, gente trabajadora, valores sólidos y un coste de vida que permite emprender con menos presión que en otras partes del país", señala. Solo falta, concluye, que las administraciones y la sociedad en su conjunto apuesten decididamente por ese talento. El objetivo, resume, debe ser que quedarse en Castilla y León sea una elección tan ambiciosa y atractiva como marcharse.