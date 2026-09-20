Dos vallisoletanos, candidatos de CyL al Galardón Princesa de Girona

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los vallisoletanos Adrián Alonso y la triatleta Alba Núñez representarán a Castilla y León en la segunda edición del Galardón Princesa de Girona que premia el compromiso social y la resiliencia en jóvenes sub-23 a través del deporte.

Hay que destacar además la presencia de otra vallisoletana, la jugadora de Hockey en línea, Olivia Monjas, que ha sido elegida por la Comunidad de Valencia, al tener la ficha federativa en esa Comunidad, según ha explicado la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León (Afedecyl) a través de un comunicado.

Alba Núñez Hernández es una de las grandes realidades del triatlón nacional y una de las figuras más destacadas del deporte en Valladolid.

Su proyección deportiva la ha llevado a fichar recientemente por el prestigioso club gallego Triatlón Cidade de Lugo Fluvial, compaginando sus entrenamientos de alto rendimiento en el Centro de Tecnificación de la Federación de Triatlón de Castilla y León.

A nivel nacional e internacional, atesora títulos de Campeona de España de Triatlón y de Duatlón Cros, además de rozar el Top 10 europeo en la cita continental de triatlón esprint celebrada en Polonia.

Adrián Alonso, nacido en el municipio vallisoletano de Aldeamayor de San Martín, tiene 20 años de edad y es considerado uno de los jóvenes talentos más consolidados del patinaje de velocidad en España.

Ligado desde sus inicios al club pucelano Rolling Lemons Valladolid, ha desarrollado una carrera en la modalidad de línea que le ha permitido dar el salto con éxito total a las convocatorias regulares de la Selección Española absoluta.

A lo largo de su trayectoria acumula un brillante palmarés que incluye campeonatos nacionales en su etapa júnior, así como múltiples medallas continentales en los Campeonatos de Europa.

Su mayor logro internacional se ha materializado al conseguir una estelar medalla de plata en la dura prueba de maratón durante los Juegos Mediterráneos celebrados en Taranto.