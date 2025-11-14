Vallkirias "mejora" el pavo de Acción de Gracias de Cascajares con una receta que auna "amor, superación y calidad"

VALLADOLID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vallkirias Pisuerga ha puesto su sello personal al Pavo Asado al Estilo Americano de Cascacajares al sumar ingredientes que representan "amor, fuerza y superación" a un producto de "calidad" en una iniciativa solidaria vinculada al día de Acción de Gracias.

Como parte de esta colaboración, la empresa palentina ha donado a las deportistas un barco de protección con el que se sentirán "más seguras" y les permitirá "mejorar la técnica" y ser "más competitivas".

Así lo han señalado el presidente y fundador de Cascajares, Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila, y la presidenta de Vallkirias, Nachi García Iglesias en un acto que se ha celebrado en La Leyenda del Pisuerga y que ha contado también con la presencia de la concejal de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Mayte Martínez.

Jiménez Rodríguez-Vila ha mostrado su satisfacción por esta colaboración con este colectivo de mujeres que padecen o han padecido cáncer de mama y que son "muestra de inspiración", para, a continuación, lanzar una reflexión. "Cuando todos los días nos quejamos por mil problemas, ellas han superado la adversidad de la salud, que es lo único importante. Por eso son inspiración de lo que debemos de hacer, seguir adelante y con fuerza", se ha sincerado.

En este sentido ha celebrado una colaboración "chula" que ha permitido además "enriquecer" el pavo, uno de los productos que oferta la empresa. "Era un producto rico, pero ahora es mucho mejor porque tiene vuestra superación", ha añadido.

Por su parte, Nachi García también ha agradecido a Cascajares que se haya volcado "de lleno" con la asociación con un barco de protección que, a partir de ahora, les hará entrenar "más seguras" y les permitirá mejorar su "técnica". "Somos muy afortunadas. Hemos pasado un trance malo, pero estamos recibiendo cariño por todos los lados, apoyo... algo increíble que no lo pensábamos en ningún momento", ha señalado.

Al hilo de estas palabras, ha proyectado también la "ilusión" que están incorporando todas las "nuevas mujeres" que llegan a la asociación, para advertir a aquellas que están atravesando por esta situación de que "no están solas". "Estamos para ayudar. Os queremos dar la mano para que nunca estéis solas", ha remarcado.

Admiración que también ha transmitido la edil Mayte Martínez que ha considerado esta asociación "santo y seña" de la ciudad y la provincia por los "valores" que representan. De ahí que haya agradecido a Cascajares un apoyo que ve "fundamental" para que "proyectos como este" se sigan desarrollando.

GRIPE AVIAR

Alfonso Jiménez también ha hecho referencia, a preguntas de los periodistas, a los valores que transmiten "las vallkirias" para "superar" problemas de actualidad como la gripe aviar con una incidencia muy importante en el sector y que ha llevado a sacrificar en la provincia de Valladolid a más de dos millones de aves y al Ministerio y Junta a implementar medidas para evitar contagios.

"Afortundamente no nos está afectando porque todos nuestros productos capones, pavos, pulardas están ya asadas, rellenas, deshuesadas y preparadas para mandar a los clientes, por lo tanto no ha afectado a nuestra producción", ha argumentado para lanzar un mensaje de tranquilidad ya que todos ellos cumplen con los "más estrictos controles de calidad".

Unos controles, por otra parte, que han aumentado los costes de producción pero que desde Cascajares no repercutirán al consumidor. "Hemos querido respetar el mismo precio que el del año pasado y lo que sí que estamos notando es inquietud de que por la gripe aviar se pueda acabar la producción y estamos tramitando más pedidos que nunca y mucho antes. Por eso, lo que pido a los clientes es que de alguna manera anticipen sus compras para que no se queden sin ellos cuando lleguen los días de Navidad. Así que satisfechos y ojalá que creemos más empleo y más riqueza para Castilla y León", ha finalizado.