Vallsur acoge una exposición con más de 500 objetos del universo de Indiana Jones

Exposición 'La X marca el lugar' con objetos del universo de Indiana Jones - VALLSUR

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vallsur acoge hasta el 18 de octubre una exposición con 500 objetos "únicos" relacionados con el universo de Indiana Jones, procedentes de la colección privada del vallisoletano Antonio de Prada.

Con el título de 'La X marca el lugar', la muestra toma su nombre de una de las frases más icónicas de la saga y es el resultado de "toda una vida" dedicada a la búsqueda de "tesoros" por parte del coleccionista.

La exposición supone así una "experiencia inmersiva" que transportará a los visitantes al mundo de las películas a través de las figuras de acción y réplicas de artefactos hasta libros, cómics y piezas singulares, objetos "únicos, especiales, raros, divertidos, e incluso feos" que invitan a los visitantes a sumergirse en el "espíritu de aventura" que caracteriza al famoso arqueólogo.

"Esta exposición es un sueño hecho realidad. Es un homenaje a Indiana Jones y a la pasión que ha despertado en mí y en millones de personas en todo el mundo", ha señalado el coleccionista y comisario de la muestra, según un comunicado de Vallsur recogido por Europa Press.

En este sentido, ha relatado que a los ocho años Indiana Jones le "cautivó" y ahora quiere "revivir en Valladolid esa aventura" y mostrar las reliquias "de muchos años dedicados a encontrar piezas únicas en mercadillos, ferias y librerías de todo el mundo".

La exposición busca "rendir tributo" a la saga cinematográfica y, asimismo, "transmitir la filosofía que la inspira", pues "la arqueología es una búsqueda, un trabajo arduo que va más allá de las 'X' en los mapas".

La muestra se puede visitar en la primera planta del centro comercial vallisoletano de 11.00 a 14.00 horas, y de 16.00 a 21.00 horas.