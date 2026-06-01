Vallsur acogerá el sábado el espectáculo 'K-Power, el musical de K-Pop'

Escena de 'K-Power, el musical de K-Pop'. - VALLSUR

VALLADOLID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Vallsur se convertirá este sábado en el epicentro del fenómeno mundial del K-Pop en Valladolid al acoger el espectáculo 'K-Power, el musical K-Pop', una producción de Octopus Producciones.

El musical, que se presentará de 19.30 a 20.30 horas, llega a la ciudad dentro de su gira nacional tras una "exitosa" temporada en el Teatro Calderón de Madrid, según ha informado Vallsur en un comunicado recogido por Europa Press.

Inspirado en el universo y las canciones de las 'cazadoras de demonios' ('K-Pop Demon Hunters'), el espectáculo propone una "vibrante experiencia musical" dirigida tanto a los seguidores de este género musical como a quienes quieran descubrir una propuesta "diferente y divertida".

Se trata así de un espectáculo "dinámico, visual y muy participativo que invita al público a cantar, aplaudir y disfrutar de una experiencia musical única", según ha señalado el centro comercial, cuyo gerente, Carolina Castro, ha aseverado que el establecimiento quiere ofrecer "propuestas de ocio innovadoras y diferenciales que conviertan Vallsur en un punto de encuentro para todos los públicos".

Además del musical, la programación arrancará el viernes 5 de junio con una clase coreográfica K-Pop abierta al público, de 19.00 a 20.00 horas, donde los asistentes podrán aprender algunos de los pasos más característicos de este estilo musical.

Asimismo, el sábado Vallsur contará también con un espacio temático inspirado en la estética de los artistas K-Pop, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.