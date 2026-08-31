Vallsur celebra las Fiestas de Valladolid con una 'Survival Zombie' y la reunión motera 'Harley & Custom'

Survival Zombie en Vallsur - SURVIVAL ZOMBIE

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vallsur se convertirá en uno de los escenarios de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid con una programación especial que incluye una 'Survival Zombie' y una reunión motera 'Harley & Custom'.

La primera de las propuestas llegará la noche de este sábado 5 al domingo 6 de septiembre con una nueva edición de 'Survival Zombie: Los Caminantes', una experiencia inmersiva inspirada en la saga literaria de Carlos Sisí, que transformará el centro comercial en una ciudad devastada por un apocalipsis zombie.

Durante seis horas de "adrenalina, acción y supervivencia", de 22:00 a 4:00 horas, los participantes deberán superar pruebas, resolver enigmas, encontrar información clave y escapar de cientos de zombies en un juego en el que estrategia, trabajo en equipo y capacidad de supervivencia serán "fundamentales".

La programación continuará el domingo 6 de septiembre con la llegada a Vallsur de la XXII Reunión Harley & Custom Ciudad de Valladolid, una de las concentraciones moteras más emblemáticas de la ciudad.

La ruta partirá a las 10:15 horas desde la Cúpula del Milenio y realizará una parada en el centro comercial a las 14:15 horas, cuando cientos de motocicletas Harley, estilo custom, clásicas, motos históricas y modelos descatalogados llegarán al parking exterior de Vallsur.

Los participantes inscritos en la ruta disfrutarán de un aperitivo de bienvenida a su llegada al centro comercial y de un concierto exclusivo del grupo de música Pataliebre, que comenzará a las 16.00 horas en la Plaza Simancas, frente a Justo Muñoz.

"Queremos que Vallsur sea uno de los puntos de encuentro imprescindibles durante las Fiestas de Valladolid, ofreciendo propuestas originales que inviten a disfrutar de las tradicionales fiestas de la ciudad con experiencias memorables para todos los públicos", ha destacado la gerente de Vallsur, Carolina Castro.

Asimismo, durante todo el fin de semana, Vallsur mantendrá abierta su oferta comercial, de ocio y restauración para que visitantes y participantes puedan completar su visita y disfrutar de las Fiestas de Valladolid en un entorno "para toda la familia".