Vallsur se ilumina de verde en febrero para apoyar a la AECC en la lucha contra el cáncer

VALLADOLID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vallsur vuelve a sumarse un año más a la campaña de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) que se conmemora el próximo 4 de febrerO y se iluminará de verde para reforzar así su compromiso con la "concienciación, la visibilización y el apoyo a las personas que conviven con esta enfermedad y a sus familias".

Como parte de esta iniciativa, Vallsur iluminará durante todo el mes su interior de color verde, así como sus fachadas, un color símbolo de vida, esperanza y apoyo a quienes atraviesan esta enfermedad. Además, los visitantes podrán recoger de forma gratuita brazaletes verdes en la recepción del centro comercial, para representar la unión y compromiso con la causa.

Del mismo modo, hasta el 15 de febrero, se recogerán mensajes y tarjetas solidarias destinadas a niños hospitalizados, con el objetivo de transmitirles cariño y ánimo a través de las palabras.

La solidaridad también estará presente en el entorno digital. A través de la APP de Vallsur, los usuarios podrán canjear sus puntos por productos solidarios de la AECC, con lo que convertirán su participación en un gesto directo de apoyo a la labor que desarrolla la asociación. A esta iniciativa se suma La Chismería, la zona de ocio y restauración del centro comercial, que proyectará el vídeo 'Brazaletes de Esperanza' desarrollado por la AECC.

"En Vallsur, la solidaridad es más que una palabra, es una forma de ser. Queremos ser un espacio donde la comunidad se una para apoyar a la Asociación Española Contra el Cáncer y brindar esperanza. Creemos en el poder de la unión y en la fuerza de esta campaña de visibilización, por eso invitamos a todos a sumarse a este febrero lleno de esperanza", ha señalado la gerente de Vallsur, Carolina Castro.

La campaña, que se desarrollará durante todo el mes de febrero, lleva el lema #NadieEnfrentaElCáncerSolo, un mensaje que pone el foco en la importancia del acompañamiento, la unión y la solidaridad en la lucha contra el cáncer.