Vallsur refuerza su "apuesta experiencial" con el espacio de juegos 'indoor' más alto de España, que abrirá en junio

Presentación del nuevo espacio de ocio infantil de Vallsur, 'La Collmena'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Vallsur ha presentado este viernes 'La Collmena' el nuevo elemento "experiencial" que suma a la renovación que inició hace ya dos años y que continuará en los próximos meses con incorporaciones como esta zona de juegos de 17 metros de altura, la más alta de España ubicada en un espacio interior y que estará disponible para los más pequeños el próximo mes.

La presentación oficial de este nuevo 'playground' ha tenido lugar este viernes en un acto institucional celebrado en el propio centro comercial vallisoletano, gestionado por Castellana Properties, y que ha contado con la participación del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el asset manager de Castellana Properties, David Fernández; y la gerente de Vallsur, Carolina Castro.

'La Collmena', como ha destacado Fernández llega tras haber realizado un proyecto de "transformación" del centro comercial que ha conllevado una inversión global de alrededor de 17 millones de euros orientada a su modernización, ampliación de la oferta comercial y mejora de la experiencia del visitante.

"Hoy estamos de enhorabuena tanto Vallsur como Valladolid. Este proyecto simboliza una transformación muy importante: dejar de ser únicamente un espacio comercial para convertirse en un verdadero lugar de encuentro y ocio para las familias. La Collmena refleja perfectamente esa idea, creando un espacio pensado para que los más pequeños jueguen, disfruten y hagan de Vallsur un lugar todavía más vivo", ha afirmado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Este espacio de juegos supone también, ha añadido el alcalde, "presenta también lo que es la segunda fase, que no la última" de la renovación de Vallsur. Así, ha felicitado a Castellana Properties y a Vallsur por la inversión y el trabajo realizado en esta transformación.

"Vallsur sigue creciendo de la mano de Valladolid, y Valladolid responde acompañando a Vallsur", ha enfatizado Carnero.

'La Collmena' será, como han insistido la gerente de Vallsur y el representante de Castellana Properties, "el playground completamente indoor más alto de España", un nuevo espacio de ocio familiar de cerca de 17 metros de altura que abrirá sus puertas el próximo mes de junio, con varios recorridos pensados para niños de entre 3 y 12 años.

"Esta nueva instalación refuerza la apuesta de Castellana Properties por el ocio experiencial y por la creación de espacios diferenciales capaces de atraer a nuevos públicos y enriquecer la experiencia de visita al centro comercial", ha subrayado David Fernández.

'La Collmena' se configura como un entorno experiencial donde los más pequeños pueden "explorar, imaginar y socializar en un espacio seguro y creativo".

En palabras de David Fernández, asset manager de Castellana Properties "Vallsur es el resultado de una transformación integral pensada para responder a las nuevas formas de consumo", en la que se ha "apostado por un modelo más experiencial, donde la oferta comercial convive con el ocio y la restauración en un mismo entorno".

El gran espacio de ocio infantil 'indoor' representa "un claro ejemplo de esta visión", ya que permite "reforzar el vínculo con las familias y consolidar el centro como un punto de encuentro para la ciudad".

Este elemento se une a otras zonas infantiles como 'La Malla', una innovadora instalación suspendida en altura formada por redes, túneles y espacios de juego que se ha convertido en uno de los elementos más diferenciales de Vallsur de los últimos años y en un referente del ocio familiar en Castilla y León.

Desde su adquisición en 2018, Castellana Properties ha desarrollado una estrategia de gestión "activa orientada a la transformación del centro, basada en la incorporación de nuevas enseñas, la optimización del mix comercial, la renovación de operadores existentes y la mejora de las áreas comunes, con el objetivo de consolidar Vallsur como uno de los principales polos comerciales y de ocio de Valladolid".

INCORPORACIÓN DE 19 NUEVAS MARCAS

La renovación realizada en los últimos años en el centro se ha enfocado principalmente en la planta primera del centro comercial y ha permitido incorporar 19 nuevas marcas al centro comercial, reforzando así el posicionamiento de Vallsur como uno de los principales espacios comerciales y de ocio de Valladolid.

A ellas se sumarán en los próximos meses la firma de gimnasios Fitness Park y nuevas firmas de moda.

Por un lado, ha detallado, "se desarrolló una nueva propuesta de restauración, ocio y experiencia bajo el concepto de 'La Chismería'", inaugurada en 2023, "con más de diez nuevos establecimientos de restauración y con una nueva bolera Ozone, reconocida internacionalmente en los Bowling Center Architecture and Design Awards por su diseño y experiencia innovadora".

Por otro, se ha reforzado la oferta de moda del centro con conceptos diferenciales como el outlet de Álvaro Moreno más grande de España y único de este formato en Castilla y León, o marcas como Fifty Factory o RKS, entre otras enseñas de moda. También, han llegado marcas como Normal, Pause&Play, Ale Hop o La Casa del Libro para completar la oferta del centro.

MÁS DE 6 MILLONES DE VISITAS EN 2025 Y 180 PUESTOS DE TRABAJO

Los resultados del centro comercial reflejan también el impacto positivo de esta transformación. Vallsur finalizó 2025 con más de 6 millones de visitas, la cifra más alta desde que Castellana Properties adquirió el activo en 2018.

Además, durante los primeros meses de 2026 (de enero hasta abril de 2026), tanto las afluencias como las ventas registran un crecimiento superior al 3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, consolidando la evolución positiva del centro comercial.

La gerente de Vallsur, ha subrayado que "la transformación que ha vivido Vallsur en los últimos años ha permitido posicionar el centro comercial como un espacio mucho más dinámico, moderno y conectado con Valladolid".

"Hoy Vallsur es mucho más que un lugar de compras: es un punto de encuentro para familias, jóvenes y visitantes, donde además de comercio también ocurren actividades culturales, ocio y experiencias para todos los públicos", ha enfatizado.

Para Castro, La Collmena "representa perfectamente esta evolución y nuestra apuesta por seguir ofreciendo propuestas diferenciales que enriquezcan la experiencia de quienes visitan Vallsur cada día".

De igual forma, este proyecto de reforma ha contribuido a la creación de 179 empleos directos asociados a las nuevas aperturas y operadores incorporados. Actualmente, se estima que Vallsur genera cerca de 800 empleos directos y alrededor de 120 indirectos vinculados a su actividad.