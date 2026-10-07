Valquiria Teatro presenta este sábado en El Espinar la obra 'La maja robada'. - VALQUIRIA TEATRO

SEGOVIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía vallisoletana Valquiria Teatro protagoniza este sábado el espectáculo 'La maja robada (o El museo de los cuadros vacíos)', a las 20.00 horas en el Teatro Auditorio Gonzalo Menéndez Pidal de El Espinar (Segovia).

La obra ha sido dirigida por Carlos Martínez-Abarca sobre un texto de Jesús Torres y se ha inspirado en la historia real de María Teresa Álvarez Herreros de Tejada, una mujer que durante la posguerra se apropió de casi 400 bienes fingiendo un título nobiliario y una vida inventada. A partir de este suceso, el montaje ha planteado una propuesta que combina comedia, drama y suspense para narrar una trama de intrigas y pasiones por Madrid y el Museo del Prado.

Las actrices Alba Frechilla y María Negro protagonizan esta tragicomedia al encarnar a Mercedes y Esperanza, dos mujeres afectadas por la guerra que han decidido salir de su precaria situación adoptando las identidades de la Marquesa de Arnuossa y su criada Sophie. Con ese falso título, las protagonistas consiguen acceder al Museo del Prado para robar obras de artistas como Goya o El Greco con el fin de venderlas en el mercado negro.

La función supone una nueva producción de la firma vallisoletana, que ha contado en su trayectoria con montajes previos como 'Sweet home (Agamenón)', de Alberto Conejero, y 'El día más feliz de nuestra vida', de Laila Ripoll. Este proyecto ha iniciado su gira en la Feria de Teatro de Castilla y León, celebrada anualmente en Ciudad Rodrigo (Salamanca), desde donde ha continuado su recorrido por diferentes escenarios.