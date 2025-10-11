Varios heridos en una colisión entre tres turismos en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)

Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 11 octubre 2025 13:48

   SEGOVIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Varias personas han resultado heridas en una colisión entre tres turismos que se ha registrado este sábado en el kilómetro 6 de la CL-601, en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

   El suceso ha tenido lugar en torno a las 12.49 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varios avisos que alertaban del siniestro y solicitaban asistencia para varias personas heridas.

   El 112 ha dado aviso del suceso a la Guardia Civil de tráfico de Segovia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.

