Varios heridos en una colisión entre tres turismos en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

SEGOVIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varias personas han resultado heridas en una colisión entre tres turismos que se ha registrado este sábado en el kilómetro 6 de la CL-601, en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 12.49 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varios avisos que alertaban del siniestro y solicitaban asistencia para varias personas heridas.

El 112 ha dado aviso del suceso a la Guardia Civil de tráfico de Segovia y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-.