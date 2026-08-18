Varios heridos tras salirse de la vía un turismo y caer por un terraplén en la A-62 en Villaquirán (Burgos)

Archivo - Helicóptero medicalizado de Sacyl. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

VILLAQUIRÁN DE LOS INFANTES (BURGOS), 18 (EUROPA PRESS)

Varias personas han resultado heridas tras salirse de la vía un turismo y caer por un terraplén cuando circulaba por la A-62, a la altura del municipio de Villaquirán de los Infantes (Burgos), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 10.36 horas, cuando se ha informado al 112 de la salida de vía de un turismo que había caído por un terraplén en el kilómetro 31 de la A-62, en Villaquirán de los Infantes. sentido Burgos.

Según el aviso, varias personas habían resultado heridas y estaban fuera del vehículo, por lo que se ha dado aviso a Tráfico de Burgos y a Sacyl, que ha movilizado entre otros recursos un helicóptero medicalizado.