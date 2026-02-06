Un varón de 39 años afectado por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Tordesillas (Valladolid)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

TORDESILLAS (VALLADOLID), 6 (EUROPA PRESS)

Un varón de 39 años ha resultado afectado por inhalación de humo y ha precisado traslado a un centro sanitario en el transcurso de un incendio en una vivienda de Tordesillas (Valladolid), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos se han producido minutos antes de las 14.03 horas, cuando se ha recibido aviso de un incendio en una vivienda ubicada en la calle Castilla, en la que se había declarado fuego en una habitación en una habitación y un hombre había resultado afectado por inhalación de humo.

Así, se ha dado aviso a Policía Local de Tordesillas, Guardia Civil, Bomberos de la Diputación de Valladolid y Emergencias sanitarias-Sacyl, que ha desplazado hasta el lugar efectivos que finalmente han trasladado a al varón de 39 años en una ambulancia soporte vital básico al Centro de Salud de la localidad.