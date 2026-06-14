Un varón de 70 años es trasladado en helicóptero tras el incendio de la cabina de su camión en la AP-1

VALLADOLID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 70 años de edad ha sido trasladado en un helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Burgos tras registrarse un incendio en el interior de la cabina del camión que conducía. El suceso ha tenido lugar en el área de servicio de la localidad de Santa Olalla de Bureba (Burgos), concretamente en el kilómetro 24 de la autopista AP-1.

El centro de emergencias 112 ha recibido varias llamadas a las 9.50 horas que han alertado del fuego en el vehículo. Los alertantes han indicado que el chófer se encontraba consciente y que el incendio ha quedado extinguido en pocos minutos, si bien el afectado no podía salir por sus propios medios del interior del camión.

Ante esta situación, se ha dado aviso inmediato a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Por su parte, Sacyl ha enviado al lugar una ambulancia de soporte vital básico, un equipo sanitario procedente del centro de salud de la zona y el mencionado helicóptero medicalizado, cuyos profesionales se han encargado de evacuar finalmente al herido hasta el centro hospitalario burgalés.