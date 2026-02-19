Un varón de 78 años pide asistencia sanitaria por dolores y acaba detenido en Valladolid por agredir a su mujer

Archivo - Sucesos.- Tres detenidos en Valladolid el fin de semana por delitos de violencia de género o doméstica - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal de Valladolid han detenido a un varón de 78 años que pidió asistencia sanitaria por dolores en una pierna y, cuando era atendido por técnicos de una ambulancia, su mujer manifestó que era víctima de malos tratos habituales.

Según han informado a Europa Press fuentes policiales, los hechos se produjeron en torno a las 2.00 horas de este miércoles, 18 de febrero, cuando el hombre llamó al 112 para solicitar asistencia médica por dolores en una pierna, por lo que una ambulancia se desplazó hasta el domicilio, ubicado en el barrio de Arturo Eyries.

Una vez allí, la mujer del varón manifestó a los técnicos sanitarios que su marido la pegaba, por lo que se dio aviso a la Policía y una patrulla acudió a la vivienda.

Allí, la víctima explicó que esa misma noche el hombre le había pegado un puñetazo en un hombro, algo que los agentes pudieron corroborar al comprobar que tenía esta parte del cuerpo enrojecida e inflamada.

La mujer explicó que era algo habitual y que ya había manifestado en Cáritas que sufría malos tratos todos los días, pero que ya "no aguantaba más", por lo que se procedió a la detención del individuo por un presunto delito de violencia de género.