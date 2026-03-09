Un varón herido y atrapado en un accidente en la AP-1 (Burgos). - 112

BURGOS 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha resultado herido esta tarde como consecuencia de un choque entre un tráiler y una furgoneta registrado en el municipio burgalés de Orbaneja Riopico, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido poco antes de las 13.04 horas, cuando la sala de operaciones del 112 Castilla y León ha recibido varias llamadas que avisaban de un accidente en el kilómetro 5 de la AP-1, sentido Burgos, en el referido municipio, fruto de una colisión entre un tráiler y una furgoneta, con el resultado de un varón herido y atrapado en el interior de la furgoneta.

El 112 ha dado aviso del accidente a Policía Local de Burgos, a los Bomberos de Burgos, al C.N.P. de Burgos y a Guardia Civil de tráfico, que acude al lugar por corresponder a su demarcación. También se ha dado aviso al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que han enviado un helicóptero medicalizado de emergencias (HEMS) y una ambulancia de soporte vital básico (SVB).

Los Bomberos se han hecho cargo de liberar a un herido que ha sido atendido por el equipo médico del helicóptero y trasladado también en helicóptero al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.