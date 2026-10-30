Un varón y una mujer heridos en la colisión entre un camión y al menos 3 turismos en Las Quintanillas (Burgos)

Información de la DGT sobre el accidente en la A-231, en Las Quintanillas (Burgos). - DGT

LAS QUINTANILLAS (BURGOS), 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón y una mujer de unos 80 años han resultado heridos, en principio leves, como consecuencia de una colisión múltiple en la A-231 a su paso por Las Quintanillas (Burgos), en la que se han visto implicados un camión y "tres o cuatro" turismos, según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido minutos antes de las 9.41 horas de este viernes, cuando el 112 ha recibido el aviso de una colisión múltiple en la que se han visto implicados un camión y "tres o cuatro" turismos en el punto kilométrico 152 de la A-231, en Las Quintanillas (León), en sentido Burgos.

Se ha informado de que han resultado heridas, en principio leves, un varón y una mujer de unos 80 años, que no podían salir de uno de los vehículos porque las puertas estaban bloqueadas.

El 112 ha avisado a Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Sacyl.

La DGT informa en su página web de circulación lenta en el punto kilométrico 151,6 de la A-231, en sentido Burgos.