Vázquez acusa a la ministra de Sanidad de utilizar a los niños gazatíes como propaganda política

SEGOVIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de queres usar la crisis de Gaza y a los menores gazatíes como herramienta de propaganda política.

Vázquez ha hecho estas declaraciones en respuesta a la petición que ha sido anunciada por parte de la ministra de Sanidad dirigida a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular para acoger niños gazatíes que se trasladen a España para recibir tratamientos sanitarios complejos.

"Desgraciadamente, estamos acostumbrados a vivir con un ministerio que miente constantemente. Llama poderosamente la atención que la señora ministra diga que pide la colaboración a las comunidades del Partido Popular", ha dicho el consejero.

"Ésta es una comunidad gobernada por el Partido Popular y el pasado 9 de junio este consejero se dirigió por carta a la ministra ofreciendo nuestros recursos para aquello que el Ministerio considerara oportuno con respecto al tratamiento de los niños gazatíes", ha recordado Vázquez, quien ha argumentado que la ministra utiliza el ministerio como palanca propagandística política y que lo hace con sectarismo, al hablar específicamente de las de las comunidades gobernadas por el partido Popular.

"Me consta personalmente que muchas comunidades se han ofrecido al Ministerio, por carta o verbalmente, diciendo que estamos dispuestos a acoger a los niños gazatíes, pero parece que la ministra está sirviéndose de la desgracia, de la mala situación del pueblo gazatí, para hacer propaganda política", ha insistido Vázquez.

Dado que el consejero se encuentra a la espera de una respuesta a la carta que remitió el 9 de junio, y que no ha sido respondida por la ministra, el consejero ha lamentado que se use la mentira, en lugar de agilizar la respuesta a su carta.

"El ofrecimiento está hecho. Estamos esperando su respuesta para la que creo que ha tenido tiempo suficiente, aparte de hacer propaganda política, para contestar y cubrir, como es su obligación, la institucionalidad de quien detenta el Ministerio de Sanidad y, por tanto, la coordinación del Sistema Nacional de Salud", ha aseverado el responsable sanitario de Castilla y León.

Sobre cómo se organizaría esta ayuda, una vez recibidos estos pacientes infantiles gazatíes, Alberto Vázquez no lo ha podido especificar tras advertir de que desconoce la información que debiera transmitir el ministerio y, en su calidad de vicepresidente de la Comisión del Consejo Interterritorial, ha manifestado convertirse en cierta forma en portavoz del resto de comunidades autónomas al asegurar que todas ellas están dispuestas a ayudar en función de sus recursos.

"Lo demás son mentiras, lo demás son manipulaciones; lo demás no deja de ser pábulos y ganas de enfrentar a partidos y, por supuesto, no servir a su obligación de institucionalidad del ministerio", ha finalizado Vázquez.