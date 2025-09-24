Vázquez acusa al PSOE CyL de instalarse en la "crítica vacía" y de alinearse con las decisiones "injustas" de Sánchez

El secretario general del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, en la primera Junta Directiva Provincial del PP en Ávila. - PP DE ÁVILA

ÁVILA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha acusado al PSOE castellanoleonés de estar centrado en disputas internas y de permanecer instalado en la política de la "crítica vacía, sin proyecto, sin ideas y sin compromiso real con la gente de esta tierra".

Según ha señalado, los socialistas prefieren alinearse con las decisiones "injustas" de Pedro Sánchez antes que defender los intereses de Castilla y León, un posicionamiento que, a su juicio, ha supuesto también "dar la espalda al campo, dividir en lugar de unir y avalar recortes en servicios esenciales para el medio rural".

En este sentido, y en el marco de la celebración de la primera Junta Directiva Provincial del PP en Ávila de este curso político, Vázquez ha denunciado que el "cupo separatista" se financiará con fondos que recortarán recursos a comunidades como Castilla y León, lo que afectará directamente a inversiones en sanidad, educación, vivienda y transporte.

Además, ha criticado la decisión aprobada en la Comisión de Transportes del Congreso para suprimir más de 400 paradas de autobús en la región, 110 de ellas en la provincia de Ávila, una medida que, según ha advertido, "castiga directamente a los vecinos del medio rural, supone un retroceso en igualdad de oportunidades y demuestra una vez más el abandono del Partido Socialista por esta tierra".

Frente a esta política, el dirigente popular ha reivindicado la alternativa que representa el Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco, que "ha demostrado estabilidad, responsabilidad y eficacia" en su gestión.

Vázquez ha destacado la solidez del Ejecutivo autonómico y su capacidad para dar respuestas a los problemas de los ciudadanos, en contraposición al Gobierno de la nación, "que se escurre y echa la culpa a otros".

En este punto, ha puesto en valor los logros que, según ha remarcado, sitúan a Castilla y León como "referente nacional en servicios públicos esenciales". Así, ha subrayado que la comunidad ostenta la "medalla de oro" en educación y servicios sociales, así como la de "plata" en sanidad, resultados que ha atribuido a los sucesivos gobiernos del Partido Popular y que, en su opinión, "no son fruto de la casualidad, sino de una política seria, responsable y comprometida con las personas".

También ha recordado el refuerzo de la sanidad rural, las políticas de apoyo a la natalidad y la conciliación, el respaldo a familias y mayores, y la apuesta por la estabilidad fiscal y la atracción de inversiones.

Vázquez ha puesto ejemplos concretos de actuaciones en Ávila, como el avance de las obras de la nueva residencia, la construcción de 144 viviendas, la gratuidad de 200 rutas de autobús, la próxima puesta en marcha del helicóptero medicalizado, el robot quirúrgico en el hospital o las obras previstas en nuevos centros de salud en municipios de la provincia.

Ha mencionado también el impulso al campus universitario, el complejo deportivo, la ampliación del polígono de Vicolozano y la ejecución del plan territorial de fomento.

"Donde otros miran hacia otro lado, el Partido Popular responde", ha dicho, para advertir de que, en contraposición, España padece "el peor presidente de la democracia", en referencia a Pedro Sánchez, al que ha acusado de "dividir, tensar, despreciar y agredir" a Castilla y León.

Ante esta situación, ha asegurado que "urge un gobierno de Alberto Núñez Feijóo en España y la continuidad del proyecto de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León", puesto que, ha afirmado, el Partido Popular es la única fuerza capaz de aglutinar mayorías, poner fin al "sanchismo" y ofrecer estabilidad, esperanza y futuro al conjunto de los españoles.

GAZA, LA "NUEVA MORDAZA SANCHISTA"

Por su parte, el presidente del Partido Popular de Ávila, Carlos García, ha lamentado que "la nueva mordaza sanchista, para distraer el olor que emana de su podredumbre, se llama Gaza".

García ha indicado que el Ejecutivo central "utiliza la vida, el dolor y el sufrimiento de los gazatíes para sacar rédito político dentro de España" y ha advertido que su partido "condena los atentados de Hamás y la ofensiva implacable de los israelíes".

"No somos equidistantes, aunque sea un conflicto lleno de matices", ha agregado, para añadir que es "una cortina de humo, una coartada preelectoral, a la espera del fracaso de la aprobación de los presupuestos generales ante el abandono de sus socios".

En el marco de la celebración de la Junta Directiva Provincial del PP en Ávila, el dirigente provincial ha afirmado que el Gobierno de Sánchez está "podrido y putrefacto" y que "se ha cargado los valores occidentales", citando entre ellos la Constitución, la lengua española, la justicia, los impuestos, los servicios públicos, la política internacional o incluso la historia.

Para García, el país se ha convertido en "un bazar llamado España, donde se regatea con todo, condenando a los españoles a ser de segunda o de tercera, mientras que los separatistas siguen siendo de primera".

García ha señalado también que este Ejecutivo "olvida, culpabiliza y apalea al sector primario" y se apoya en "marxistas reciclados" para impulsar una agenda climática "de maqueta" que, a su juicio, abandona los montes y los campos en lugar de gestionarlos. Lo ha calificado de "gobierno corrupto y corrompido", sostenido por una red de enchufados y por dirigentes del PSOE procesados en los tribunales.

En clave local, ha lamentado que España tenga "un Gobierno que machaca a Ávila", a la que mantiene "sin inversiones, sin infraestructuras y sin implicación con su futuro industrial, social y económico". En este contexto, ha citado el peaje a Madrid "en el mejor de los casos hasta 2029", la supresión de 110 paradas de autobús en 86 municipios de la provincia o el deterioro de los servicios ferroviarios.

El presidente popular ha dirigido también sus críticas al ámbito local, donde ha censurado que Ávila sufre "sablazos fiscales constantes" a cambio de "una ciudad más sucia, con peores servicios y colapsada por unas obras interminables" con "el abastecimiento de agua sin resolver y con graves crisis como la del manganeso del junio pasado, la cultura por los suelos totalmente inexistente y las fiestas, ¿qué fiestas?", ha dicho.