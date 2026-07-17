Vázquez anuncia la reordenación de las plantillas de Sacyl y un plan contra las agresiones en servicios sociales

VALLADOLID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, pondrá en marcha la reodenación de las plantillas del Sacyl y un plan contra las agresiones en servicios sociales, como así ha avanzado este este viernes ante las Cortes de la comunidad autónoma donde ha expuesto las principales líneas de actuación y objetivos estratégicos en materia de personal para los próximos cuatro años.

Durante su comparecencia parlamentaria, el titular de la cartera de Sanidad y Bienestar Social ha asegurado que los profesionales constituyen el principal activo de los sistemas sanitario y social, por lo cual continuarán siendo una prioridad estratégica absoluta para su departamento durante toda la presente legislatura.

El consejero ha recordado que, tal como señaló el presidente de la Junta de Castilla y León en su discurso de investidura, en los últimos años la comunidad ha logrado incrementar tanto el número de profesionales públicos en activo como el atractivo global de su sistema sanitario.

De esta manera, en la actualidad la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) cuenta con un total de 3.500 efectivos más que al inicio de la anterior legislatura, lo que ha supuesto un incremento del diez por ciento en las plantillas y representa una subida total de hasta el 33 por ciento en comparación con el año 2002, fecha en la que se produjo la transferencia efectiva de las competencias de gestión sanitaria a la administración regional.

Este importante esfuerzo de crecimiento, según ha defendido, se ha consolidado definitivamente gracias a la incorporación de casi 5.500 profesionales fijos derivados de los procesos extraordinarios de estabilización de empleo.

A esta cifra de personal fijo se suman otros 2.000 profesionales procedentes de los procesos ordinarios que actualmente se encuentran en marcha, así como el aumento de más de 3.000 plazas en las plantillas orgánicas del sistema público.

Tras consolidar este crecimiento, la consejería afronta ahora una nueva etapa que estará plenamente centrada en la ordenación, la planificación rigurosa y la gestión eficiente de todos los recursos humanos de Sacyl.

Para ello, el departamento de Alejandro Vázquez ha proyectado acometer una profunda reordenación y dimensionamiento de las plantillas orgánicas tras realizar una revisión exhaustiva, con la finalidad de adecuarlas de forma óptima a las verdaderas necesidades asistenciales de la población castellana y leonesa.

CREACIÓN DE NUEVAS CATEGORÍAS

El plan otorga máxima prioridad a la creación de nuevas categorías y especialidades de carácter profesional, adaptando las plantillas de los diferentes centros de salud a las necesidades que se derivan del avance científico y tecnológico, mediante la incorporación paulatina de categorías emergentes en la sanidad pública como ingenieros biosanitarios, biotecnólogos, embriologistas, genetistas u ópticos.

Asimismo, la reordenación va a permitir reforzar de manera prioritaria las especialidades de la enfermería, impulsando activamente la incorporación de enfermeras especialistas y potenciando de forma real su papel en el ámbito de los cuidados directos, lo que también servirá para mejorar de manera efectiva la equidad territorial en la región.

De forma complementaria, la Consejería de Sanidad y Bienestar Social ha programado el desarrollo de la Ley de puestos sanitarios de difícil cobertura, un instrumento legal que se convertirá en una herramienta estratégica clave para lograr atraer, fidelizar y estabilizar a los profesionales médicos en aquellos territorios y especialidades asistenciales que actualmente presentan mayores problemas de cobertura.

Para lograrlo, el departamento autonómico se encuentra finalizando los estudios técnicos necesarios que permitan llevar a cabo la declaración formal de estos puestos específicos lo antes posible, habiendo iniciado las tareas de análisis con las especialidades de Anestesiología (al menos en los hospitales públicos de Ávila, El Bierzo, Segovia, Soria y Miranda de Ebro) y Otorrinolaringología (al menos en los hospitales públicos de Palencia, El Bierzo y Soria).

Paralelamente, se trabajará en la aprobación de diversos Planes de ordenación de recursos humanos, tanto para el personal sanitario como no sanitario, que busquen el óptimo dimensionamiento de plantillas, la movilidad, las jubilaciones y la prolongación de la permanencia en activo hasta cumplir los 70 años.

Asimismo, se implantará una nueva aplicación informática para agilizar la gestión de las bolsas de empleo temporal y los procesos selectivos, lo que permitirá automatizar la baremación de méritos para que las convocatorias periódicas de ofertas públicas de empleo de Sacyl sean transparentes.

En lo que respecta a la formación y el fomento de la excelencia profesional, la consejería continuará desplegando la plataforma digital FESCYL con el fin de garantizar una gestión homogénea de la Formación Sanitaria Especializada.

PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN

El consejero ha destacado que el sistema mantiene actualmente 813 plazas acreditadas, oferta más del 97 por ciento de las mismas y cuenta con 2.425 residentes en formación respaldados por 265 unidades docentes y 7.100 tutores. Asimismo, se garantizará el impulso del Programa de Fidelización de Residentes para captar profesionales, que ha facilitado la incorporación de más de 1.100 licenciados especialistas en los últimos cuatro años de gestión.

Además de impulsar planes de formación en inteligencia artificial y herramientas digitales para equipos directivos, el consejero ha anunciado un programa pionero que se desarrollará con la Universidad de Salamanca, las diputaciones de Ávila, Salamanca y Zamora y el colegio de médicos de Zamora para facilitar que los alumnos del grado de Medicina cursen sus prácticas en centros rurales de atención primaria, además de cooperar con las universidades de Burgos y León en el asentamiento de sus nuevos grados.

DIÁLOGO PARA MEJORAR LAS BOLSAS DE EMPLEO

En materia de negociación sindical, el consejero ha garantizado que el diálogo en la Mesa Sectorial continuará abordando la mejora de las bolsas de empleo temporal, el pacto de vacaciones y la salud laboral mediante la nueva Estrategia de Prevención de Riesgos Laborales 2026-2030.

Por último, en el área correspondiente al bienestar social, el consejero ha detallado que la Gerencia de Servicios Sociales, que cuenta con una plantilla superior a los 5.000 trabajadores (con más de 1.300 funcionarios y cerca de 3.800 trabajadores laborales), implementará un novedoso protocolo marco de apoyo frente a agresiones para proteger eficazmente al personal de atención directa.

El plan prevé el refuerzo directo de los empleados públicos en los centros residenciales dedicados al cuidado de dependientes, destacando la contratación de nuevo personal para poner en marcha unidades de convivencia adaptadas en las residencias de mayores de Burgos, León, Palencia, Benavente y Zamora, así como en el centro residencial 'San Juan de Sahagún' de Salamanca, con un aumento neto de más de 70 plazas de empleados públicos.

Del mismo modo, el plan social creará un total de 23 plazas de técnicos de farmacia para dotar a todos los centros residenciales de atención a dependientes de un profesional de esta categoría, además de reforzar el personal técnico incorporando nuevos profesionales de fisioterapia y de terapia ocupacional en los centros.

Finalmente, el consejero ha reafirmado el compromiso con el empleo público al asegurar que a lo largo de esta legislatura se avanzará para que los servicios de estancias diurnas en centros residenciales se presten exclusivamente con personal propio y, por lo tanto, con empleados públicos de la región de Castilla y León.