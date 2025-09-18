Vázquez asegura que el centro de salud de Nueva Segovia está en los plazos marcados para su puesta en funcionamiento

SEGOVIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha asegurado que tanto el centro de salud 'Segovia IV' como el proyecto de renovación y ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de la capital segoviana se encuentran en los plazos marcados para su ejecución y puesta en funcionamiento.

Así lo ha trasladado en el marco de la inauguración en el Parador de Segovia del IV Foro de Gestión Sanitaria y Farmacia Hospitalaria, organizado por la Sociedad Española de Directivos de Sanidad y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, donde ha cargado contra la "política del bulo" después de que algunas fuentes localies hayan asegurado en dísa previo que "no cumplía sus plazos de equipamiento".

"Últimamente estamos en la política de la posverdad, al decir que el centro de salud Segovia IV, obra de enorme importancia para la Junta de Castilla y León, no iba a estar en tiempo y forma porque no tenía equipamiento", ha señalado el consejero.

Precisamente, ha remarcado que el equipamiento está licitado y quedan aproximadamente seis meses para ocupar ese centro y evidentemente tanto el equipamiento como el mobiliario van a estar "perfectamente preparados" en el momento que se abra el centro" ha asegurado Vázquez.

El consejero ha recordado que se han destinado 750.000 euros a equipamiento y mobiliario para ese centro y ha estimado que entre en servicio en el segundo trimestre de 2026.

En cuanto al Complejo Hospitalario, el consejero ha definido el momento actual como una "fase oscura" en el desarrollo del proyecto, dado que se avanza en el procedimiento administrativo dentro de los plazos y mecanismos burocráticos necesarios, pero ha destacado que la redacción del proyecto básico y de ejecución están dentro de plazo.

Para el consejero, la estimación de inicio de obras aún no puede darse de forma concreta, porque ha recordado que se trata de la licitación de un proyecto de 50 millones.