Vázquez asegura que la renovación del convenio sanitario con C-LM está "en fase de tramitación muy avanzada"

VALLADOLID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha asegurado este martes que la renovación del convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia sanitaria está "en fase de tramitación muy avanzada" en ambos gobiernos y ha añadido que "en breves fechas" irá al Consejo de Gobierno para su autorización tras lo que tendrá que ser ratificado en las Cortes para su entrada en vigor a los dos meses del visto bueno por el Parlamento.

"Las negociaciones están concluidas, el contenido del convenio está ya cerrado y, además, está pactado con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y nos encontramos ya en una fase de tramitación muy avanzada en ambos gobiernos", ha precisado Vázquez que ha precisado que la renovación será para un periodo de cuatro años prorrogable por otros cuatro e incluye a cinco zonas básicas, Lanzahíta, Sotillo de Adrada, Arenas de San Pedro, Mombeltrán y Candeleda, de modo que casi 30.000 personas podrán ser atendidas en el Hospital de Talavera de la Reina.

A esto ha añadido que el convenio mantiene la asistencia al parto, ingresos programados y consultas externas a las especialidades de endocrinología, neurología, neumología, reumatología y oncología médica, "incluida la atención en el Hospital de Día Oncológico", y ha informado de que se incrementarán las especialidades, como ginecología, cardiología y nefrología, "y todas las asistencias derivadas de urgencias, especialmente traumatológicas, cardiológicas y neurológicas".

Vázquez ha agradecido la "disposición y generosidad" de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la concreción de este convenio y ha reconocido que "ha sido muy fácil trabajar con ellos", frente "al ruido, la interferencia, la agitación y el manoseo de la sanidad" que ha achacado a los socialistas de Castilla y León.

De este modo ha respondido el consejero a la procuradora socialista Soraya Blázquez que ha pedido Vázquez que "por favor" Castilla y León "firme de una vez por todas" la renovación de un convenio que data del año 2009. "Creo que los habitantes del Tiétar tenemos derecho de una vez por todas a que sea renovado y ampliado", ha reivindicado la socialista que ha pedido a Vázquez que "se deje de palabrería y tenga más acción".

Blázquez ha explicado en sede parlamentaria que los vecinos del Tiétar no son ciudadanos de segunda ni de tercera y ha reivindicado que quieren ser "como todos los ciudadanos de primera". "Nosotros no estamos pidiendo nada que no merezcamos, es su obligación como consejero de Sanidad", ha zanjado.