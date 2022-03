Vázquez se compromete a dialogar y a mejoras en la atención en El Bierzo y Laciana tras cubrirse las plazas de médicos

VALLADOLID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad en funciones, Alejandro Vázquez, se ha comprometido a mantener el diálogo y a establecer mejoras en la atención sanitaria en la zona de El Bierzo y Laciana una vez que se han cubierto cinco de las seis plazas de médico de familia correspondientes a la Oferta Pública de Empleo de 2019 y que supondrá la incorporación de estos profesionales al centro de salud de Villablino y doblará los actuales.

Vázquez se ha expresado así tras reunirse con el alcalde de Villablino, Mario Rivas, y con los representantes de la 'Plataforma en defensa de la sanidad pública del Bierzo y Laciana' para analizar la situación de los servicios de la zona en lo que ha sido un encuentro en un clima "excelente" y de diálogo después de la "marcha blanca" que recorrió esta comarca para reclamar mejoras sanitarias.

A este respecto, se ha comprometido a facilitar la participación ciudadana, para lo que ha asegurado que se pondrá en marcha el Consejo de Salud de Zona de modo "inmediato", además de a hacer algunos "arreglos estructurales" para poner solución a problemas con los que cuenta el centro sociosanitario de la comarca. En la misma línea, ha señalado que se potenciará el trabajo de la especialidad de la enfermería comunitaria en la zona.

Por su parte, el alcalde de Villablino, Mario Rivas, ha agradecido el clima de diálogo, que se ha retomado y que era necesario porque había estado "interrumpido" especialmente en los últimos dos o tres años y que "afortunadamente se ha recuperado" porque, a su juicio, no se tenía que haber llegado a una situación como la que han generado las protestas.

Rivas ha señalado que en la reunión se ha analizado la situación que se vive en el municipio y la zona básica de salud y salen de la misma con la "idea" de que se está trabajando por parte de la Consejería en dar respuesta a las reivindicaciones por una salud en la zona, que es "vital para tener una posibilidad de supervivencia y para tener una oportunidad de futuro".

DIÁLOGO "FUNDAMENTAL"

El primer edil ha incidido en que la Consejería tiene "identificados" los problemas que tienen en su zona básica de salud y cree fundamental la participación ciudadana, que considera es "fundamental" y que ha afirmado que quizás hubiera ayudado no a no llevar a esta situación.

Sin embargo, "la mayor de las alegrías" al ver que se han cubierto ya la indisposición de cinco de las seis plazas que estaba demandadas, por lo tanto, el próximo mes se dará una cobertura con profesionales médicos significativa, "casi doblando" los que tenían, pero además ha destacado el un compromiso de no amortizar ninguna de esas plazas, sino que de nuevo sacarlas a convocatoria --la que no se ha cubierto en esta zona de entre 148 que no se han cubierto en toda la Comunidad--.

Además, ha expresado la invitación al consejero por parte del Ayuntamiento y la Plataforma --que Vázquez ha aceptado-- para que les pueda acompañar y ver cómo somos capaces a sacar adelante la situación, "que no es fácil".

El consejero de Sanidad en funciones ha incidido en que el centro de salud de Villablino se encontraba a la mitad de la plantilla orgánica con la que cuenta, que asciende a doce médicos de familia, ya que se sacaron seis plazas y se han cubierto cinco.

La que aún queda saldrá a partir del 8 de abril en un llamamiento único dentro del proceso de oposición junto a otras 148 plazas que se encuentran en la misma situación, aunque se ha mostrado "muy satisfecho" porque se han cubierto cinco de seis, lo que es "una buena noticia".