SALAMANCA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha reconocido que espera que la investigación que se está llevando a cabo sobre el intercambio de identidades de dos pacientes en el Hospital de Salamanca "sirva para mejorar" los "circuitos internos", además de para "evitar que vuelva a suceder".

En declaraciones recogidas por Europa Press en el marco del noveno curso AEU/AUA organizado por la Asociación Española de Urología, Vázquez ha asegurado que "en estos momentos se está desarrollando una investigación para esclarecer por qué se produjo esa circunstancia y qué personas estuvieron implicadas" en referencia al intercambio de identidades entre dos pacientes.

Asimismo, el consejero de Sanidad ha explicado que la investigación no la está llevando a cabo "la dirección del hospital, ni de la Gerencia regional, sino por el Servicio de Inspección de la comunidad".

Alejandro Vázquez ha indicado que desde la Consejería están "a la espera" de los resultados, que podrían estar "a finales de mes o principios del próximo" para poder ofrecerselos "a la opinión pública".

"Es una información reservada para preservar precisamente la identidad de las personas a las que se está investigando" ha finalizado Vázquez.

Los hechos sucedieron en el hospital de los Montalvos cuando se intercambiaron las identidades de dos pacientes octogenarios, circunstancia que no se descubrió hasta que uno de ellos falleció y sus familiares descubrieron el error.