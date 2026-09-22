Vázquez, sobre el decreto de Listas de Espera: "Sin consenso y criterios técnicos y homogéneos su sentido es espúreo"

Alejandro Vázquez (c), junto a Pedro Gómez y Cristina Granda, en la presentación de la campaña de vacunación. - JCYL

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, ha mostrado sus reticencias al real decreto sobre Listas de Espera que prepara el Ministerio al entender que es necesario que éste atienda a criterios técnicos, sea homogéneo y se alcance por consenso entre todas las comunidades. De no ser así, el titular del departamento entiende que su sentido será "espúreo".

En rueda de prensa durante la presentación de la campaña de vacunación frente a los virus respiratorios, Vázquez ha insistido en el análisis que del texto hizo tras la reunión de la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial de Salud.

"Estamos dispuestos a hablar del tema de la Lista de Espera, porque no tenemos nada que ocultar. Pero nos gustaría que hubiera dos cosas importantes. Que atienda a lo que dicen los técnicos, y realmente ese proyecto tiene muchos defectos; y, en segundo lugar, que hubiera una homogenización de la información, puesto que se nos va a juzgar del mismo modo a todas las comunidades autónomas", ha resumido.

El dirigente autonómico ha incidido en la necesidad de "hacer caso" a los técnicos, para rechazar las "ideas de la ministra", en referencia a Mónica García, que, en su opinión, "no convencen a las comunidades autónomas". "De hecho, en la Comisión Delegada hubo una oposición bastante importante, no voy a decir total, al desarrollo de ese decreto", ha abundado.

Vázquez considera que sin esos criterios técnicos, sin ese consenso entre las autonomías y sin esa homogeneidad el sentido de este proyecto será "espúreo".