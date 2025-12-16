Vázquez valora las ayudas por desplazamiento de pacientes oncológicos y acusa al Estado de "infrafinanciación"

Vázquez valora las ayudas por desplazamiento de pacientes encológicos y acusa al Estado de "infrafinanciación". - EUROPA PRESS

VALLADOLID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Francisco Vázquez, ha valorado esta tarde las ayudas que la Junta de Castilla y León destina a compensar los desplazamientos de los pacientes oncológicos o sometidos a radioterapia para ser atendidos fuera de su provincia, tras el incremento de la cuantía esta legislatura y la promesa de mejorarlas hecha pública por el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y, frente a las críticas de los socialistas, ha aprovechado para denunciar la "infrafinanciación" que en tal sentido sufre la Comunidad por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

El consejero sanitario respondía así, durante el Pleno de las Cortes iniciado esta tarde, a una pregunta formulada por la socialista Virginia Jiménez sobre si la Junta considera adecuadas las cuantías consignadas para compensar los desplazamientos de este tipo de pacientes para ser tratados de su dolencia por carecer sus provincias de unidades oncológicas o de radioterapia, circunstancia que Vázquez condiciona a las disponibilidades presupuestarias.

Sin embargo, Jiménez, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha hecho referencia a la "vida real de los pacientes", aquellos que tienen que recorrer cientos de kilómetros y reciben en compensación "cantidades ridículas, desactualizadas y discriminatorias", en alusión a los nueve céntimos por kilómetro recorrido, seis al día para comer o los 21,60 para alojamiento.

Al respecto, la socialista ha puesto como ejemplo la reclamación de un paciente de Soria obligado a trasladarse a Valladolid, realizando un trayecto de más de 400 kilómetros entre ida y vuelta cuyo coste en combustible supone 43 euros de los que tan sólo recibe 38. "La realidad es que el paciente pone dinero y eso supone un copago encubierto", ha denunciado la parlamentaria del PSCyL, quien por ello a afeado tales cuantías que llevan sin actualizarse desde 2022, pese a que desde entonces se haya producido una pandemia, una guerra en Europa, una crisis energética, una inflación disparada y un encarecimiento general de la vida, "y mientras tanto la excusa sigue siendo que no se han aprobado los presupuestos".

A ello, Jiménez ha añadido una burocracia exagerada que en muchos casos lleva a los afectados a desistir de solicitar estas ayudas, "y esto es todo fruto de su inoperancia. Por ello, señor consejero, menos soberbia y más soluciones porque mientras usted presume el paciente paga", ha sentenciado.

PIDAN UN NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN

Frente a las críticas del PSCyL, el máximo responsable de la Sanidad en Castilla y León ha subrayado que dichas ayudas fueron actualizadas esta legislatura, con un incremento del 30 por ciento en los desplazamientos y un 20 por ciento más en manutención y alojamiento, al tiempo que ha recordado que estas cuantías tienen un carácter de subvención para cubrir los gastos pero que al no tratarse de una prestación sanitaria, "el incremento--ha insistido-- queda supeditado a las disponibilidades presupuestarias".

"Es actualización esta legislatura y la anunciada hoy por el presidente Fernández Mañueco son una clara demostración del esfuerzo que realiza la Junta, pese a esa infrafinanciación crónica por parte del Estado, infrafinanciación que el Consejo de Cuentas cifró en 2024 en 500 millones al año en los últimos diez años, y ello es debido a que el actual sistema de financiación castiga duramente a Castilla y León pues la financiación líquida recibida se elevó un dos por ciento sobre 2009, mientras el gasto social, que incluye este concepto, se incrementó en un 19 por ciento", ha criticado Vázquez.

Por ello, el consejero se ha dirigido a la bancada de los socialistas para que reclamen al Gobierno de Pedro Sánchez un nuevo sistema de financiación autonómica que contemple la singularidad de un territorio como Castilla y León.