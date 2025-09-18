Vázquez valora la "gestión eficiente" de los medicamentos en los 14 servicios de farmacia hospitalaria de CyL

El vicepresidente de Sedisa,Jesús Sanz (izda); el presidente, José Soto; el consejero de Sanidad, Alberto Vázquez; el alcalde de Segovia, José Mazarías, y la tesorera de la SEFH, Monique de Miguel. - EUROPA PRESS

LA LASTRILLA (SEGOVIA), 18 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, ha destacado la gestión "eficiente y rigurosa" de los medicamentos que se dispensan en los 14 servicios de farmacia hospitalaria de la Comunidad, que alcanzan una inversión anual de 535 millones de euros.

Vázquez ha inaugurado en el Parador de Segovia el IV Foro de Gestión Sanitaria y Farmacia Hospitalaria, organizado por la Sociedad Española de Directivos de Sanidad y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, donde ha precisado la evolución "rápida y sostenida" de esta especialidad.

En su análisis, ha señalado que se ha pasado de un enfoque en el que se la consideraba como un mero "dispensador de medicamentos" a uno mucho más completo en el que cada hospital tiene farmacéuticos "integrados en el proceso clínico del paciente", con una atención "integral y personalizada".

Vázquez ha citado los 14 servicios de farmacia hospitalaria de la Comunidad, que ocupan a 150 especialistas e integran cada año a seis nuevos 'fires' (farmacéutico interno residente, sanitario que se forma durante 4 años), con lo que de forma simultánea hay 24 farmacéuticos en formación en la comunidad autónoma.

Para el consejero, la sanidad regional ha desarrollado una inversión importante en la farmacia hospitalaria, "sobre todo en la tecnificación y la creación de las 'salas blancas', donde se preparan fármacos altamente especializados, principalmente en oncología y hematología".

Ha añadido que en los dos últimos años se han invertido 10 millones de euros en salas blancas, procesos de automatización y robotización de las farmacias, con lo que se va hacia un estado en que los almacenes de farmacia hospitalarios de Castilla y León se encuentren "totalmente robotizados" y que las unidosis hospitalarias se hagan "con dispensación automática".

Este esfuerzo en gestión de medicamentos está justificado con el gasto anual que Castilla y león tiene en medicinas, con 1.300 millones de euros, de los que 535 se administran en el entorno hospitalario y los 765 restantes, en la dosificación por receta.

Como retos para el futuro inmediato, Alejandro Vázquez ha citado el de "la medicina personalizada y de precisión", y el programa 5SPM de farmacogenética, que permite "dar tratamientos más específicos y evitar efectos secundarios de los medicamentos, al estudiar el perfil genético del paciente".

Otra línea de trabajo es la investigación iniciada entre la Universidad de Santiago de Compostela, el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y el Complejo Asistencial Universitario de León, sobre un tratamiento único en el mundo para una enfermedad rara, la enfermedad de Menkes, un trabajo "fruto del esfuerzo y de la investigación".

Vázquez también ha citado "la inteligencia artificial y su aplicación a la farmacia, la oncofarmacia y la farmacia de medicina nuclear" como campos en desarrollo en la farmacia hospitalaria de Castilla y León.

El consejero de Sanidad ha estado acompañado, durante la inauguración del foro, por el alcalde de Segovia, José Mazarías; el presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Sanidad (Sedisa), José Soto; su vicepresidente, Jesús Sanz Villorejo, y la tesorera de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), Monique de Miguel.