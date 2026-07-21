Los vecinos de Arenillas (Soria) siguen confinados aunque ya más "tranquilos" tras un lunes de "tensión" por el fuego

Vista de la localidad de Barcones, desalojada por el incendio, a 21 de julio de 2026, en Barcones, Soria, Castilla y León (España) - Concha Ortega - Europa Press

SORIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la localidad soriana de Arenillas continúan confinados en sus domicilios a causa del incendio forestal de La Mierla (Guadalajara), que ya ha arrasado 29.000 hectáreas, aunque la calidad del aire ha mejorado notablemente y afrontan la jornada con más "tranquilidad" tras un lunes de "tensión".

Los vecinos fueron confinados en sus casas por la mala calidad del aire, aunque estuvieron pendientes durante la jornada de un posible desalojo.

Durante la mañana de este martes, cerca del núcleo urbano de Barcones se ha instalado el Puesto de Mando Avanzado del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL).

Allí, la alcaldesa de Arenillas, Sonia Tobaruela, ha asegurado estar en la jornada de este martes "más tranquila" después de un lunes en el que estuvieron pendientes durante toda la jornada de un posible desalojo.

La regidora ha señalado que, ya desde por la mañana, estuvo en contacto permanente con los vecinos, a los que recomendó estar en sus casas ya que "el olor era insoportable".

Por la tarde empezaron a llegar muchas informaciones, también de los familiares que residen fuera, por lo que, unido a la cercanía del fuego, hizo vivir momentos de tensión en la localidad.

Tobaruela ha reconocido que el amplio dispositivo y la predisposición de la Diputación y de la Junta "da mucha tranquilidad", algo que se ha transmitido también a los vecinos, que este martes han amanecido más tranquilos.

ALOJADOS EN EL CIFP DE ALMAZÁN

El Centro Integrado de Formación Profesional de Almazán albergó en la jornada del lunes 20 su primera actuación como centro de emergencia, al acoger a los vecinos de Barcones desalojados por la cercanía del incendio de La Miera (Guadalajara).

La directora del Centro integrado de Formación Profesional de Almazán, Adoración Sanz, ha explicado que desde las 10.00 horas de la mañana del lunes se les informó de un posible realojo de los vecinos afectados por el incendio en las zonas limítrofes de la provincia de Soria.

La primera llamada se hizo a través de un grupo con el que cuenta el CIFP de Almazán, catalogado como centro de emergencia, por lo que se movilizó a un total de nueve personas de dicho centro para atender la emergencia.

A las 20.00 horas de la tarde confirmaron finalmente que los vecinos de Barcones iban a pasar la noche en Almazán. Sobre las 22.30 horas llegaron las primeras 21 personas desalojadas, en sus coches particulares, a las que se les dio cena y alojamiento en las habitaciones en las que habitualmente residen los estudiantes de grado medio y superior del sector forestal.

El Cecopi de Soria (Centro de Coordinación Operativa Integrado) decidió en la tarde de ayer el desalojo de la localidad soriana Barcones ante la cercanía del incendio de La Miera (Guadalajara).

La falta de cobertura en la localidad complicó esta situación, por lo que los vecinos recurrieron a la llamada de emergencia más socorrida durante décadas en los pueblos, el repique de las campanas.

Así, los vecinos, que ya estaban prevenidos, salieron a la plaza del pueblo donde se les comunicó que definitivamente iban a ser desalojados por la mala calidad del aire.

A esa hora 21 personas fueron desalojadas y se trasladaron en sus propios vehículos al Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Almazán.

La alcaldesa de Barcones, Joana Casado, ha explicado que, ante la falta de cobertura, fueron casa por casa para llamar a los vecinos y asegurarse de que habían abandonado el municipio.

Para la mayoría de ellos la localidad soriana es su segunda residencia, por lo que optaron por volver a su primera vivienda, muchos de ellos Madrid, ya desde que empezaran a llegar noticias de un posible desalojo.