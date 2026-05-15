Los vecinos de la Cañada (Ávila) denuncian que llevan 16 días sin agua potable

ÁVILA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de La Cañada (Ávila) han denunciado que llevan 16 días sin tener agua potable y han lamentado que la información facilitadad por el Ayuntamiento en todo este tiempo "ha sido prácticamente inexistente".

Según han explicado la asociación vecinal 'Juntos por La Cañada', a finales del pasado mes de abril el agua del grifo comenzó a salir "oscura, con mal olor y sabor" y a pesar de las numerosas quejas de los vecinos en redes sociales y en la sede electrónica del Ayuntamiento, la alerta oficial para no consumir el agua no se emitió hasta el 1 de mayo a las 23:36 horas, "días después de las primeras advertencias".

Desde entonces, la información ofrecida por el Ayuntamiento "ha sido prácticamente inexistente" y sólo se han realizado dos comunicaciones oficiales, una para advertir de que el agua no era apta para el consumo debido a una rotura y la segunda, el 10 de mayo, para informar con menos de 17 horas de antelación, de un corte total del suministro de agua para la reparación de la avería.

Las obras de reparación en principio se prolongarían, al menos, hasta el 14 de mayo pero a día de hoy los vecinos continúan sin agua, "como mínimo hasta el lunes 18 de Mayo".

La Asociación ha denunciado que el Ayuntamiento sólo ha repartido agua embotellada para consumo humano pero no ha ofrecido soluciones para necesidades como el aseo personal, la higiene del hogar o el lavado de la ropa.

Asimismo, 'Juntos por la Cañada' ha recordado que el agua de este pueblo ha sido declarada "no apta para el consumo" en diversas ocasiones durante los últimos años (2018, 2019, 2023, 2025), "sin que se hayan adoptado soluciones estructurales definitivas".

La asociación vecinal ha pedido que se destine más presupuesto para el mantenimiento y abastecimiento de agua.