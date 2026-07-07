Vecinos de La Cistérniga (Valladolid) reclaman al alcalde acciones judiciales "contundentes" contra la planta de biogás

VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma ciudadana contra la planta de biometano formada por los municipios de La Cistérniga, Laguna de Duero, Herrera de Duero, El Paramillo y La Corala ha registrado este martes un escrito formal dirigido al Ayuntamiento de la primera localidad mencionada para reclamar que ejecute acciones jurídicas "contundendes" para una paralización cautelar de la planta.

El colectivo ciudadano ha celebrado su primera reunión con los miembros de la Corporación de La Cistérniga después de conseguir que el Pleno Municipal aprobara el pasado 25 de junio la moción de rechazo a la macroplanta de biometano.

La plataforma ha pedido al alcalde que ordene a los servicios jurídicos municipales la interposición urgente de un Recurso Contencioso-Administrativo contra la Orden MAV/471/2026 de la Junta, un recurso que tendrá que ir acompañado, de "manera obligatoria", de una solicitud de medida cautelar de suspensión para paralizar cualquier intento de inicio de las obras.

PRESIÓN SOCIAL

Los portavoces de la plataforma han alertado del peligro de que el Consistorio "archive la moción en un cajón como un mero gesto político de cara a la galería".

"El Pleno ya ha hablado, ahora la Alcaldía tiene que actuar. Cada día que pasa sin presentar la demanda en el juzgado es un día que regalamos a la empresa para que meta las excavadoras y genere un daño irreversible en nuestros suelos y acuíferos", han subrayado los representantes del colectivo ciudadano.

La plataforma fundamenta la exigencia de paralización cautelar en los "alarmantes defectos técnicos" con los que la Administración autonómica ha bendecido el proyecto.

Entre ellos, ha destacado que la salud de los vecinos está "en el aire", puesto que la autorización ambiental admite que la planta emitirá gases peligrosos (amoniaco, sulfuro de hidrógeno y compuestos orgánicos volátiles) a escasos metros de las viviendas, pero ha eximido a la empresa de presentar modelos de dispersión atmosférica previos.