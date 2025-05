Vecinos de Delicias piden a Vázquez que se ponga a "trabajar" y abra el centro "ya": "No nos creemos sus excusas"

VALLADOLID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de vecinos de Las Delicias han reclamado al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ponerse "a trabajar" para abrir el Centro de Especialidades "ya", al tiempo que rechazan sus "improvisaciones y excusas" y denotan "miedo" a reunirse con ellos para ofrecer información "real" de la situación del edificio.

La Plataforma en Defensa del Sistema Sanitario Público y la Asociación Familiar Delicias han organizado una nueva concentración -- la tercera en los últimos tres meses-- a las puertas de la Consejería en el Paseo de Zorrilla donde han lamentando que "nadie" del departamento se haya querido reunir con ellos desde que lo solicitaron el pasado 7 de marzo.

"Queremos que nos reciban, que no entendemos ese miedo de explicar a los vecinos qué pasa con el edificio, con tantas evaluaciones y estudios que llevan haciendo desde el 2017", ha argumentado la portavoz de la plataforma, Susana Simón.

En su intervención ante los medios, ha calificado de "vergonzoso" que el "mayor responsable de la Sanidad pública" de Castilla y León asegure que la puesta en marcha del centro no sea "urgente" con las "lista de espera" de la Comunidad. "El tema de la urgencia está claro que él no la tiene, porque, evidentemente tiene garantizada su sanidad personal y por eso no es prioritario. Eso habría que preguntarle a la gente que está en las listas de espera para que le den un diagnóstico. Veríamos si para ellos es prioritario o no", ha lamentado para recordar que "uno de los pilares de la Sanidad pública es la calidad".

Simón ha incidido en que es cuestión de "voluntad política" y no de la situación o no del edificio, ni tampoco de recursos económicos, al señalar que los presupuestos para su adecuación están "aprobados".

De ahí que no entiende porqué no les reciben y les ofrecen "informes reales" y no "excusas improvisadas". "Si piensa el consejero que con estas excusas públicas que da, que no se atreve a darnos a nosotros directamente, vamos a callarnos... pues no, no nos vamos a olvidar que nuestro barrio necesita asistencia sanitaria", ha abundado.

Susana Simón ha reiterado que la "excusa" no puede ser que el edificio sea "muy viejo", ya que, en sus palabras, si fuera así "todos los edificios de Valladolid con más de 60 años" tendrían que cerrarse.

"Nos toman por tontos. Primero, tenemos derecho a recibir asistencia sanitaria de calidad y luego, sabemos leer y utilizamos el pensamiento que recomendamos que también por parte de la Consejería se utilice. Sobre todo a la hora de hablar de este tema que se lo preparen y que dejen de improvisar excusas de qué van a hacer con el edificio o por qué el edificio está cerrado que es que porque no les da la gana realmente abrirlo, pero que lo expliquen", ha zanjado.