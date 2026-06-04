Vecinos de Laguna (Valladolid) crean una nueva plataforma contra la planta de biogás Granja Conchita

Asamblea vecinal para formar una plataforma contra la planta Biogás Granja Conchita. - ASOCIACIÓN VECINAL LA CALLE

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID)

Vecinos de la localidad de Laguna de Duero (Valladolid) han creado una nueva plataforma para luchar contra la planta de residuos Biogás Granja Conchita al temer por el impacto que tendrá sobre las localidades cercanas.

Así, se ha constituido Laguna Stop Planta de residuos Biogás Granja Conchita, una plataforma que se suma a la que promueven vecinos de Herrera de Duero y la urbanización La Corala, que ya inician sus primeras acciones.

La organización, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que nace con el fin de buscar la unión para frenar un proyecto que han asegurado que tratará "miles de toneladas de purines a escasos metros de las viviendas".

La plataforma de Laguna nace para trabajar en unidad con otras localidades vecinas como Herrera de Duero o La Cistérniga, en cuyo término municipal se ha diseñado esta planta para acumular residuos orgánicos a la espera de procesarlos - principalmente estiércol y purines de la vaquería, además de otros residuos agrícolas y de la industria agroalimentaria- con una capacidad de almacén que supera las 50.000 toneladas año.

"Son un volumen de residuos tal que van a venir de diferentes puntos para ser depositados a las puertas de nuestra localidad y en concreto impactando sobre La Corala", ha señalado la organización vecinal.

Además, la plataforma considera que la instalación, lejos de ser una solución "verde", es una industria de "alto impacto ambiental y riesgo tecnológico encubierta bajo la etiqueta de economía circular y un empleo mínusculo".

AFECTADAS CUATRO LOCALIDADES

En este marco, ha apuntado que el impacto va a afectar además de a La Cistérniga, Valladolid, Laguna de Duero y Herrera de Duero y ha calificado de "temeridad" la ubicación elegida, situada a apenas unos cientos de metros de núcleos habitados, lo que "condenará" a la población a convivir con malos olores crónicos, proliferación de plagas y un tráfico incesante de camiones de gran tonelaje cargados de desechos.

El punto que genera mayor alarma entre los vecinos de la plataforma es la vulnerabilidad de los acuíferos subterráneos. "Estamos hablando del tratamiento de decenas de toneladas diarias de purines y residuos agroalimentarios, cualquier fallo en la impermeabilización de las balsas o una filtración accidental supondría la contaminación irreversible de las aguas de las que dependen nuestros cultivos y nuestro suministro", han advertido.

Asimismo, la plataforma ha recordado que el proceso de digestión anaeróbica genera grandes volúmenes de metano, un gas altamente inflamable y un potente gas de efecto invernadero.

"Una planta que acumula y procesa estas cantidades de gas combustible a las puertas de nuestras casas representa un riesgo de seguridad e industrial que ninguna normativa debería amparar tan cerca de la población", han añadido.

El colectivo ha hecho un llamamiento "urgente" a los vecinos de la zona afectada para movilizarse y que revoquen de inmediato los permisos para esta instalación.