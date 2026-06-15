Veinte artistas y nueve proyectos celebran el quinto aniversario del festival de arte urbano Ephemera

Cartel del festival. - FMC

VALLADOLID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El festival de arte urbano Ephemera, programa de intervenciones efímeras y site-specific en el espacio público impulsado por la Fundación Municipal de Cultura (FMC) y el proyecto CreArt 3.0, celebra su quinto aniversario con nueve nuevos proyectos que convertirán a Valladolid en una galería de arte al aire libre desde hoy y hasta el 27 de septiembre.

Esta nueva edición reunirá a veinte artistas - diez locales y diez invitados- que desarrollarán tres intervenciones efímeras site-specific, tres actuaciones sobre cuadros eléctricos, dos nuevos murales y una muestra colectiva en la Sala Municipal de Exposiciones de Las Francesas, detalla la FMC a través de un comunicado.

En el quinto aniversario de Ephemera, la exposición anual 'Creadores' hace un guiño a este proyecto con 'Referentes. Antología de la calle', que reúne la obra de una selección de artistas cuyo lenguaje ha influido en varias generaciones de creadores urbanos como Aryz, Btoy, Den, Dani Jaleos, J. Demsky o Jeosm.

La muestra podrá visitarse entre el 3 de julio y el 27 de septiembre con entrada gratuita, detalla la información.

Los proyectos efímeros concebidos para un enclave determinado estarán representados en Ephemera 2026 por los trabajos de los vallisoletanos Carmen Bécares, Nacho Román, Laura Montes y Natalia de la Cal.

La entrada de la casa-museo Colón acogerá, a partir del viernes 3 de julio, la propuesta 'El otro lugar', de Bécares y Román. Se trata de una creación escénico-sonora, extensión del trabajo que desarrolla Carmen Bécares como residente del espacio de creación Galerías Va, que invita a reflexionar sobre el concepto de hogar.

La ilustradora Laura Montes llevará a la calle Núñez de Arce la propuesta 'Ilustrare', con la que explora el concepto de la luz y la luminosidad y lo traslada al entorno urbano, y en la que trabajará desde el 1 de julio.

La entrada a la Sala de Exposiciones de Las Francesas será, por último, soporte de la instalación mural 'Relatos en platos. Fragmentos para una pared'. La pieza, realizada con más de 80 platos de porcelana intervenidos con la técnica del collage que propone un diálogo entre fragilidad y permanencia, podrá verse desde el 29 de junio.

CUADROS ELÉCTRICOS

Otro vallisoletano, Alberto Sobrino, combinará la historia de la ciudad con la estética de los naipes en 'Un viaje a la carta', proyecto con el que interviene, desde el 22 de junio, cuadros eléctricos ubicados en las plazas de la Universidad y de Martí y Monsó.

Este apartado de Ephemera se completa con los trabajos que desarrollarán dos artistas zamoranas, Clara Martín y Nazareth dos Santos, a partir de hoy, 15 de junio.

La primera llevará a los boxes eléctricos de la plaza del Salvador y la calle de La Antigua su 'Voltaje cromático', que traslada la estética de las vidrieras clásicas a una composición que dialoga con el concepto de arraigo y transformación personal.

Dos Santos, por su parte, explora la lectura como refugio en los cuadros instalados en los cruces de la calle Felipe II con San Blas y de la calle San Quirce con la plaza de la Trinidad.

Arte mural Ephemera continúa convirtiendo la ciudad en una galería de arte urbano con dos nuevas intervenciones murales a cargo del irlandés Aches y del zamorano Zeta (Pablo Herrero).

El primero en intervenir será Zeta, que comienza su trabajo hoy, 15 de junio. Su 'Mujer pucelana', concebido para su realización en la plaza del Corrillo, mostrará a una mujer de espaldas ataviada con ropajes tradicionales, una imagen que evoca la identidad local y la memoria colectiva.

Después del verano será el turno del artista irlandés Aches. Su intervención ofrecerá una reinterpretación contemporánea de la figura de Red Huh O'Donnell, el príncipe irlandés que murió en Valladolid.

La obra lo representará sosteniendo su espada y una rosa negra que simboliza la relación con su esposa, Roisín Dubh (rosa negra en irlandés). La ubicación se desvelará en septiembre, cuando comience su intervención.

RUTAS GUIADAS

Ephemera 2026 invita los vecinos a recorrer las nuevas intervenciones artísticas que contribuyen a convertir la ciudad en una galería de arte contemporáneo con dos visitas guiadas.

El viernes 3 de julio, a partir de las 19.00 horas, el festival organiza una ruta que recorrerá la exposición de la Sala de Las Francesas y algunos de los trabajos de esta edición.

Ya después del verano, el 25 de septiembre, tendrá lugar un segundo recorrido comentado que pasará por la muestra y por una selección de proyectos realizados en los cinco años de Ephemera.

Para participar en la actividad solo es necesario acudir al punto de comienzo de la ruta, la Sala Municipal de Exposiciones de Las Francesas, a las 19.00 horas (sin inscripción previa).