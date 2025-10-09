Veinte películas competirán en el Festival UEMC de Cine Social Universitario con más de 10.000 euros en premios

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de cortometrajes competirán este año por los principales galardones del IV Festival Internacional UEMC de Cine Social Universitario (Socine), organizado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid, que repartirá más de 10.000 euros en premios en sus distintas categorías.

En este marco, el certamen tiene como objetivo implicar a los jóvenes en la reflexión sobre temas sociales y difundir sus propuestas a través del cine, especialmente del cortometraje, y promover aspectos como la creatividad y la autenticidad.

Los trabajos a concurso han sido seleccionados por un comité de expertos tras el visionado de un centenar de propuestas procedentes de cerca de cincuenta centros universitarios de todo el mundo, según un comunicado de la Universidad recogido por Europa Press.

El jurado profesional estará presidido por el director vallisoletano Enrique Gato y contará este año con la participación del director de la Seminci, José Luis Cienfuegos; el productor Rodrigo Espinel; el periodista y corresponsal de guerra Antonio Pampliega; la actriz vallisoletana Marta Ruiz de Viñaspre; y la directora de la Fundación Unoentrecienmil, Elena Huarte Mendicoa.

Ellos serán los encargados de decidir un palmarés que se dará a conocer el próximo 4 de noviembre en la tradicional gala del Teatro Zorrilla de Valladolid.

PREMIOS

Además, este festival entregará 2.000 euros a los primeros premios de cada sección y 1.000 euros a los segundos, además del Gran Premio del Festival y el Premio Universitario, ambos con una dotación de 1.000 euros.

También se concederán los galardones a la mejor dirección, guion e interpretación, dotados con 600 euros cada uno. En total, un mismo cortometraje podría alcanzar hasta 4.000 euros en premios.

En la categoría de Documental se medirán títulos como 'A la sombra del río', de Jesús García Nuño de la Rosa y Emiliano Reyes Colina; 'Ama', de Claudia Chau; 'Amor verdadero', de Chema Bernal; 'Latxa', de Silvia Arozamena; 'Lo que vemos (pero no está)', de Vega Mancebo Hernández; 'Segundo plano', de Renata Poncini; y 'Voces de un pueblo: Historias de la España vaciada', de Javier Niño Villacorta.

Por su parte, en la sección de Ficción competirán 'Abuelo, ¿te acuerdas cuando mozuelo?', de Mario Eneas Salguero; 'Érase una vez un cuento que me he inventado', de Paula M. Sáenz y María Sáez Rico; 'Beicon', de Jose Montero; 'Bumo, Buma y yo', de María González Peña y Amaya Yepes; 'La casa de la abuela', de Ashling Ocampo Colvin; 'Los dientes largos', de Lucía Zamora; 'Pastisset de Xocolata', de Andrea Adame y Paula Trejo Espada; 'Pies', de Oscar Campos y Paula Vélez; 'Play', de Violeta Moro Taboso; 'Poma Maura', de Sara M. Doménech; 'Por nosotros', de Alberto Zorrilla; 'Scape', de Raúl Villegas; y 'That night', de Morteza Ghaseminia.