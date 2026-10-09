Una veintena de jóvenes concluyen sus prácticas en empresas palentinas en virtud del acuerdo Diputación y FUVa

Universitarios, empresas y representantes de las instituciones participantes en el programa de prácticas en empresas. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha recibido este viernes a los jóvenes universitarios becados dentro del programa de mejora de la empleabilidad de la convocatoria 2025, así como a las empresas que les han acogido en este periodo de prácticas, en un programa de colaboración que ha duplicado sus beneficiarios, con 20 becas concedidas.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, acompañada de la vicerrectora del Campus de Palencia, María Tejedor, el gerente de la FUVa, Francisco Javier Zaloña y la directora del área de Alumnos de la misma, Ana Sánchez, han puesto en valor la colaboración institucional para que los titulados palentinos universitarios "puedan quedarse en esta tierra y realizar en ella su proyecto de vida".

Mediante el convenio de colaboración firmado con la Fundación Universidad de Valladolid, la Diputación Provincial posibilita la financiación del coste que suponga la realización de prácticas realizadas por titulados universitarios.

Los responsables institucionales han destacaron el interés por esta iniciativa, con la financiación de 20 becas de estancias no laborales en empresas y entidades de la provincia, con una aportación de 120.000 euros, el doble que en la anterior convocatoria.

Los empresarios se han mostrado favorables a la colaboración para "integrar perfiles profesionales muy necesarios al tejido productivo en esta tierra y retenerlos en Palencia", mientras que los universitarios han reconocido "la oportunidad que estas prácticas suponen para incorporarse al mercado laboral en su tierra".

EL CONVENIO.

La colaboración de la institución provincial se realiza cada año desde 2018, mediante un acuerdo con la FUVa para la mejora de la empleabilidad de los titulados universitarios en empresas y entidades del tejido empresarial de la provincia de Palencia.

El último se selló en el mes de diciembre, para una veintena de estancias en prácticas, con una duración de seis meses ininterrumpidos y una jornada laboral del 80 por ciento, en el periodo comprendido entre enero y octubre de 2026.

EMPRESAS.

En total han sido un total de 19 empresas y fundaciones de la provincia las que se han unido a este programa en 2026, que ya se ha consolidado como un pilar fundamental para fomentar el desarrollo profesional de los jóvenes recién graduados y reforzar el tejido productivo e industrial del medio rural y urbano de Palencia.