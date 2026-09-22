Una veintena de medios trabaja para sofocar un fuego en Puerto Castilla (Ávila)

ÁVILA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de medios trabaja a estas horas en un incendio que se ha declarado en el térmimo municipal de Puerto Castilla (Ávila), según informa la Junta a través de sus canales de difusión.

Las llamas se han originado a las 15.23 horas en una zona arbolada por causas que se están investigando. El incendio se encuentra en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0, si bien esta situación podría cambiar en los próximos minutos.

Sobre el terreno están desplegados dos agentes medioambientales dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, un bulldózer, tres brigadas helitransportadas y diez medios aéreos.