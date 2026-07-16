Veintidós empresas se reúnen este sábado en Viana de Cega (Valladolid) en el III Encuentro de Emprendedores Autónimo

El Diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón; el presidente de la Asociación de Emprendedores y Autónomos Rurales (AER), Jorge Vijuesca; y el alcalde de Viana de Cega, Alberto Collantes. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Viana de Cega acoge, este sábado 18 de julio, el III Encuentro Provincial de Emprendedores y Autónomos Rurales 'en Rural VA', que congregará a 22 empresas de Castilla y León.

El Diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón; el presidente de la Asociación de Emprendedores y Autónomos Rurales (AER), Jorge Vijuesca; y el alcalde de Viana de Cega, Alberto Collantes, han presentado este jueves la edición que impulsa las entidades que representan.

El encuentro se configura como un foro de empleo que sirve de punto de unión entre profesionales y personas en búsqueda de empleo, donde se reúne en una misma jornada una muestra de diversos sectores: productos de transformación agraria, servicios al medio rural y oficios artesanos.

En esta línea, el presidente de la AER ha explicado que el evento también pretende crear redes entre los emprendedores: "El encuentro sirve para establecer sinergias entre ellos, que puedan conocerse y que puedan colaborar entre sí".

"Algunas iniciativas han salido de cursos que nosotros hemos organizado, como el de cocina emprendedora, en el que vecinos que estaban en sus pueblos y que no sabían qué hacer consiguieron establecerse como autónomos y ahora elaboran productos de muy alta calidad", ha explicado el presidente de la asociación quien ha anunciado la entrega de los premios 'T de Talento' que se repartirán en el encuentro.

"Nosotros queremos hacer que se sientan reconocidos en la zona rural en la que hay mucha vida", ha comentado respecto al galardón que en esta ocasión recibirá 'Carita de Mono', de Fuensaldaña; Mantecados José Molpeceres, de Arrabal de Portillo; y 'Aquí se Hacen Santos', de Viana de Cega.

La jornada estará amenizada por diferentes actuaciones musicales, actividades gratuitas para toda la familia, "con el objetivo de entretener a todas las personas que se acerquen a visitar el encuentro", ha afirmado Collantes, alcalde de la localidad de Viana de Ciga.

Finalmente, Collantes prevé una buena acogida debido a que Viana de Ciga "es un pueblo muy de verano y muy cercano a Valladolid, donde es habitual que la gente se anime a pasar el fin de semana".