Veintidós jóvenes participan en el campo de voluntariado de la Junta 'Reconstruyendo el pantano' en Villada (Palencia)

VALLADOLID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 22 jóvenes con edades entre los 16 y 17 años participan en la localidad palentina de Villada en el campo de voluntariado 'Reconstruyendo el pantano' que organiza la Consejería de Desregulación, Familia y ayudas Sociales.

La labor de la actividad, que se extiende durante la primera quincena de agosto, se centra en la zona del pantano a través de la instalación de casas nido, la rehabilitación de los paneles informativos sobre aves, la plantación de nuevos árboles y el acondicionamiento de la zona del merendero.

Además, en el horario de tarde y en fin de semana, los participantes disfrutan de actividades lúdicas y culturales.

Este campamento forma parte de las actividades lúdicas y formativas que impulsa la Consejería de Desregulación durante el verano, que en lo que tiene que ver con campos de voluntariado ofrece diez acciones y 264 plazas.

Estos campos desarrollan, como fin principal, actuaciones medioambientales, restauración y rehabilitación de elementos arquitectónicos tradicionales de titularidad pública, animación sociocultural o dinamización rural.

Por su parte, los campamentos temáticos, con actividades de carácter más formativo y de temáticas diversas para niños y jóvenes de entre 9 y 17 años, ofrecen un total de 20 opciones diferenciadas en Castilla y León con unas 1.543 plazas.