Veintitres pueblos crean 'Sayago renace', plataforma vecinal para trabajar por la comarca tras el incendio de julio

Imagen de una de las zonas afectadas por el incendio de Fermoselle, en la comarca zamoana de Sayago. - SAYAGO RENACE

ZAMORA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 23 pueblos han constituido la plataforma vecinal 'Sayago Renace', abierta a toda la comarca zamora, y que nace, tras los graves incendios que se produjeron el pasado mes de julio, con el objetivode trabajar para mejorar la prevención, la preparación y la capacidad de respuesta de los pueblos ante futuras emergencias, así como defender las necesidades comunes que afectan al presente y al futuro de Sayago.

La constitución de 'Sayago Renace' responde a la experiencia vivida durante los recientes incendios forestales que pusieron en riesgo viviendas, explotaciones ganaderas y agrícolas, maquinaria, animales, bienes personales, infraestructuras y el propio patrimonio natural de la comarca.

Pero además, según un comunicado de la plataforma recogido por Europa Press, los incendios dejaron "una intensa sensación de preocupación y desamparo" entre los vecinos al hacerse "visibles las limitaciones" de estos pequeños pueblos que, "aunque encontrándose ante una emergencia de enormes dimensiones, disponían de recursos muy reducidos para hacerle frente".

Durante la reunión de constitución de la plataforma, se ha puesto sobre la mesa algunos problemas como las "dificultades" para garantizar un suministro suficiente de agua durante las labores de extinción, problemas de presión en determinados puntos de las redes de abastecimiento, hidrantes y bocas de incendio que no se encontraban en condiciones adecuadas, o cuyas conexiones no eran directamente compatibles con algunos medios de extinción.

A esto, la plataforma añade "el progresivo" abandono del monte que con la disminución de la actividad agrícola y ganadera y la acumulación de vegetación "han generado una mayor carga de combustible vegetal", además del mantenimiento de caminos y accesos, la limpieza de cortafuegos y la creación de franjas de protección de los municipios.

todas estas reivindicaciones "se plantean desde una posición de colaboración y no de confrontación", han afirmado desde la plataforma, quienes han precisado que 'Sayago Renace' "no nace contra ninguna administración, partido político, organización o institución. Nace a favor de los pueblos de Sayago".

Esta plataforma está abierta a la incorporación de nuevos pueblos que se quieran sumar y ya se ha puesto en marcha una recogida de firmas que apoyen las reivindicaciones de 'Sayago renace', una plataforma que nace a consecuencia de los incendios pero que pretende incorporar progresivamente otros asuntos que sean relevantes para Sayago y que afecten de manera común a sus pueblos.