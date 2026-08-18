La vendimia de la D.O. Rueda se adelanta siete días y comienza con las variedades Sauvignon Blanc y Chardonnay

Vendimia de D.O. Rueda. - D.O. RUEDA

VALLADOLID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen Rueda ha empezado la vendimia de 2026 con las variedades Sauvignon Blanc y Chardonnay en una campaña marcada por el "excelente" estado sanitario del viñedo y que se ha adelantado aproximadamente siete días como consecuencia de las condiciones meteorológicas registradas durante los últimos meses.

De esta forma, la evolución de las temperaturas durante las próximas semanas será determinante para marcar el ritmo definitivo de la recolección y definir si la evolución de la uva permite afrontar el inicio de la campaña con "buenas perspectivas".

En este sentido, el Consejo Regulador de la D.O. Rueda ha subrayado, en un comunicado recogido por Europa Press, que la campaña tiene como "prioridad" vendimiar cada parcela en su momento óptimo de maduración para "preservar todo el potencial aromático, la frescura y la personalidad que caracterizan" a estos vinos.

Para ello, la D.O. Rueda dispone de 37 estaciones meteorológicas distribuidas por toda la zona de producción, que permiten realizar un seguimiento continuo de la evolución del viñedo y de las condiciones climáticas, una información que facilita la toma de decisiones tanto por parte de los servicios técnicos como de viticultores y bodegas durante toda la campaña.

La previsión es que la vendimia se prolongue hasta, aproximadamente, finales de septiembre, siempre condicionada por la evolución meteorológica y el ritmo de maduración del viñedo en la Denominación, que cuenta con 20.756 hectáreas de viñedo, 78 bodegas inscritas y 1.473 viticultores distribuidos entre las provincias de Valladolid, Segovia y Ávila.

En esta línea, en el año 2026 la variedad autóctona Verdejo continúa como la protagonista de la D.O. Rueda al representar aproximadamente más del 86 por ciento de la superficie inscrita y constituir la base de unos vinos reconocidos por su "intensidad aromática, equilibrio, frescura y capacidad de expresar el carácter del territorio".

Además, la vendimia de D.O. de Rueda se caracteriza por realizarse, a través de recolección mecanizada, durante la noche y las primeras horas de la mañana, momentos de bajas temperaturas que facilitan que la uva llegue a la bodega en las mejores condiciones posibles, reducen el riesgo de oxidación, ayudan a conservar los compuestos aromáticos y permiten una elaboración más respetuosa con las características varietales, además de contribuir al ahorro energético.

"Cada vendimia es diferente, pero todas tienen un mismo objetivo: recoger cada racimo en el momento exacto para obtener la máxima expresión de nuestros vinos. La calidad nace en el viñedo y comienza mucho antes de que la uva llegue a la bodega", ha destacado el presidente de la D.O. Rueda, Carlos Yllera.