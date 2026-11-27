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VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor en Castilla y León se mantuvieron invariables en octubre, frente a una caída del 0,9 por ciento en España que moderó seis décimas la caída registrada el mes anterior, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Castilla y León ha anotado el séptimo mejor dato en la evolución de las ventas del comercio al por menor del país que aumentaron en tasa anual en seis comunidades autónomas, se mantuvieron en la Comunidad y bajaron en diez.

Además, en lo que va de año las ventas del comercio al por menor han crecido un 1,2 por ciento en Castilla y León, cuatro décimas por encima del dato de España (0,8 por ciento).

En cuanto a la ocupación, aumentó un 1,5 por ciento respecto al mismo mes de 2025 en Castilla y León, cuatro décimas más que la media (1,1 por ciento), y un 1,4 por ciento en lo que va de año, más del doble que el dato nacional (0,6 por ciento) si bien ha caído un 0,7 por ciento respecto al mes anterior, como en el resto del país.

A nivel nacional, con el descenso interanual de octubre, la facturación del comercio minorista encadena cuatro meses de tasas negativas.

Eliminados los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista bajó un 1% en octubre en relación al mismo mes de 2025, tasa cuatro décimas superior a la del mes anterior. Con este retroceso, las ventas, en serie desestacionalizada, también suman cuatro meses de caídas.

En tasa mensual (octubre sobre septiembre) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista aumentaron un 0,3%, frente al retroceso del 0,3% del mes previo.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista subió un 1,1% en octubre, tres décimas más que en septiembre. Con este dato, la ocupación suma dos meses consecutivos de alzas interanuales.