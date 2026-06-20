El verano arranca este domingo con ola de calor que pondrá en riesgo a todas las provincias de CyL

Archivo - Una mujer con una botella de agua. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El verano arranca este domingo, 21 de junio, con un episodio de ola de calor que podrán en aviso amarillo (riesgo) a todas las provincias de Castilla y León, donde las temperaturas alcanzarán los 39 grados, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los avisos por las altas temperaturas comenzarán a las 13.00 horas en Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Estas alertan se enmarcan en un aviso especial por ola de calor en toda España, con efecto principalmente en los valles fluviales del cuadrante suroccidental y del Ebro, depresiones del nordeste y Cantábrico oriental.

Asimismo, habrá avisos por tormentas en las provincias de Ávila, Segovia, Valladolid, Zamora y León, esta última también por lluvia.

En general, Castilla y León vivirá una jornada de ciel poco nuboso a intervalos nubosos con nubosidad de evolución diurna, y chubascos con tormenta generalizados, que podrán ser localmente fuertes, más probables en zonas de montaña y zona centro.

Las temperaturas mínimas no presentarán cambios o estarán en ligero ascenso, mientras las máximas experimentarán un ligero o moderado ascenso.

El viento, por su parte, será variable, con predominio del sureste o sur, flojo a moderado, con probabilidad de rachas fuertes en zonas de tormenta.