La VI edición de Blacklladolid llega a su ecuador con la diseñadora Amaya Arzuaga y la escritora Paloma Sánchez-Garnica - BLACKLLADOLID

VALLADOLID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición de Blacklladolid ha llegado a su ecuador en la tarde de este viernes con las intervenciones en el castillo de la diseñadora Amaya Arzuaga y de la escritora Paloma Sánchez-Garnica.

Amaya Arzuaga, una de las diseñadoras de moda más reconocidas de nuestro país, ha sido la encargada de abrir esta tercera jornada en Blacklladolid y, en el imponente escenario del hemiciclo del castillo de Fuensaldaña, ha hablado sobre sus recuerdos y experiencias en su etapa como diseñadora de moda.

"Ser mujer no me condicionó en nada al empezar en la moda. Es uno de los pocos sectores en el que las mujeres, en el caso de los modelos, ganan mucho más que los hombres", ha expresado.

Del mismo modo, ha abordado su retirada, confesando que, desde su punto de vista, "siempre es mejor irte a que te echen". "Yo dije que no quería dedicarme eternamente a la moda porque hay más cosas en la vida. No me veía con 82 años en una pasarela", ha apuntado.

La cara literaria de esta jornada ha llegado de la mano de la escritora Paloma Sánchez-Garnica, que ha querido recordar sus inicios en el mundo de la literatura y reflexionar sobre los procesos de creación de una novela.

"Si yo hubiera tenido claro que quería escribir desde joven, habría sido un fracaso", ha señalado la escritora.

Del mismo modo, ha afirmado que "mi ambición siempre es conseguir mi mejor novela", al tiempo que ha reconocido que, en su caso, "cuando escribo los personajes canibalizan mi vida".

Blacklladolid regresa mañana con la jornada del sábado, con charlas tanto por la mañana como por la tarde.

Así, por la mañana el castillo de Fuensaldaña recibirá a Rosana Largo y Javier Castillo, mientras que la tarde comenzará con Estefanía Luyk y finalizará con la charla de Carla Montero y Dolores Redondo.