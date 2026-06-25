La VI edición de MERCI se celebrará entre el 28 y 30 de octubre en Valladolid y homenajeará a José Luis Cienfuegos

MERCI celebrará su sexta edición y homenajeará a José Luis Cienfuegos dando su nombre al premio a la trayectoria profesional - SEMINCI

VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La VI edición del Mercado de Cine Independiente MERCI, organizado por la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE), se celebrará entre los días 28 y 30 de octubre y rendirá homenaje a José Luis Cienfuegos, quien dirigió el festival entre 2023 y 2025 y desempeñó un papel decisivo en el impulso y consolidación del mercado desde sus inicios.

La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y la colaboración de Comscore, ECAM Industria y Sociograph y tiene como objetivo impulsar la circulación y visibilidad de las películas, favoreciendo el encuentro entre distribuidores, exhibidores, programadores, televisiones y plataformas.

Desde su creación, se ha convertido en un espacio estratégico para fortalecer la presencia del cine independiente en las salas y ampliar sus oportunidades de difusión y acceso al público, ha destacado la Seminci a través de un comunicado recogido por Europa Press.

En las últimas ediciones, MERCI ha incrementado un 58 por ciento su participación profesional y en 2025 alcanzó su edición de mayor dimensión hasta la fecha, con 190 profesionales acreditados, la participación de las 20 distribuidoras integradas en ADICINE y una programación de 27 películas en 54 pases.

Este crecimiento le ha valido también el reconocimiento del sector, como demuestra la Mención Especial FECE recibida en 2024 por su contribución al fortalecimiento de la exhibición cinematográfica.

El mercado rendirá homenaje a José Luis Cienfuegos, quien dirigió Seminci entre 2023 y 2025 y desempeñó un papel decisivo en el impulso y consolidación de MERCI desde sus inicios.

Su compromiso con el cine independiente, su apoyo a la diversidad cinematográfica y su manera única de facilitar espacios de encuentro para los profesionales del sector fueron fundamentales para el crecimiento de una iniciativa que hoy ocupa un lugar destacado dentro de la industria cinematográfica española.

En su recuerdo y para dar continuidad al legado que dejó, el hasta ahora Premio MERCI a la trayectoria profesional que distingue la aportación de figuras clave al desarrollo y fortalecimiento del cine independiente, pasará a llamarse Premio José Luis Cienfuegos.

La VI edición de MERCI volverá a reunir, en los cines Broadway, a destacados profesionales en torno a un completo programa de proyecciones, presentaciones, encuentros y actividades profesionales.

Entre las entidades participantes volverá a encontrarse Europa Cinemas, que organizará una sesión temática dentro del programa de actividades. La continuidad de esta colaboración refuerza la dimensión europea de MERCI y el interés que el mercado despierta entre organizaciones estratégicas del sector.

La relevancia alcanzada por MERCI se refleja también en la calidad y proyección internacional de las películas que integran su programación.

En sus últimas ediciones, el mercado ha acogido títulos procedentes de los principales festivales internacionales, muchos de ellos llamados a desempeñar un papel destacado en la temporada cinematográfica y posteriormente reconocidos en certámenes de referencia como Cannes, Venecia, Berlín o los Premios Oscar.

La clausura del mercado acogerá además la entrega de los II Premios del laboratorio La Meseta Distribución, impulsados por Seminci para reconocer las mejores estrategias de distribución y promoción del cine independiente.