El VI Festival 'Escenario Patrimonio de CyL' ofrecerá 54 representaciones durante el verano

El VI Festival 'Escenario Patrimonio de Castilla y León' ofrecerá 54 representaciones durante el verano en la Comunidad - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El VI Festival 'Escenario Patrimonio de Castilla y León' se desarrollará del 3 de julio al 30 de agosto con 54 representaciones en toda la Comunidad, seis por cada una de las nueve provincias.

Se trata de un evento que, en sus ediciones anteriores, ha conjugado el mundo de las artes escénicas con el patrimonio artístico de la Comunidad para convertirlo en "un recurso y reclamo turístico de primer orden", mediante la apuesta por "la dinamización económica y la cohesión territorial" que ofrecen la cultura y el turismo frente a la despoblación, con especial incidencia en el medio rural, según ha detallado el Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

El festival apostará por las industrias culturales de Castilla y León, con la participación de compañías y artistas de la Comunidad, que ofrecerán seis espectáculos en cada una de las provincias de la Comunidad, entre ellos seis espectáculos de circo, magia y 'clown'; cinco de danza; dieciocho de música; dieciséis de teatro, y nueve actuaciones a cargo de la Federación de Bandas de Castilla y León.

La programación incluye tres obras de preestreno como son 'Tempo' de Luciérnagas Teatro, 'Antes de Caer' de Barreto y La Victoria y 'Tiempo al tempo' de Alicia Maravillas; además de nueve estrenos absolutos, como 'Músicas de cine y series', de Guitarras de Cine; 'Reflejos', de Nereida; 'Anonadante', de Gonzalo Granados Magia; 'Castilla Mestiza', de Amalgama Folk; 'Ritual', de San Miguel Fraser; 'Unamundo', de nestudioPRODUCCIONES; 'Urraca I: Primera Reina de Europa', de Terra Sigilata Ensemble con la colaboración de Erica González; 'El Monte de las Ánimas y otras grandes historias', de la Compañía Crispín d'Olot, y 'Atrévete a pecar', de la compañía de flamenco Laura Segovia.

VARIEDAD DE PROPUESTAS

La programación de este verano recoge variedad de propuestas, desde espectáculos infantiles y familiares hasta musicales, la danza, el circo, la magia, el teatro dramático o el teatro de calle, con un equilibrio en la selección de compañías, tanto en la diversidad de géneros y disciplinas como en la representación de todas las provincias.

El VI Festival 'Escenario Patrimonio de Castilla y León' llegará hasta las nueve provincias de la Comunidad, con el objetivo de promocionar enclaves patrimoniales "menos conocidos" o que no se encuentran "dentro de los principales circuitos turísticos" de la Comunidad.

Todos los espectáculos de este festival serán gratuitos y la entrada será libre hasta completar el aforo. La programación completa se podrá consultar a través de la página web www.escenariopatrimoniocyl.es