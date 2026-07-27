El VI Seminario Internacional de Jazz abre su música a la ciudad de León desde mañana

Archivo - Cartel del VI Seminario Internacional de Jazz que se desarrollará en León desde mañana. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo' abre sus puertas al jazz, que llega a la ciudad de León a través del VI Seminario Internacional desde mañana, una iniciativa que reunirá en León hasta el día 31 de julio a los mejores profesores y músicos de esta disciplina musical impulsada por la Asociación Cultural Músicas Contemporáneas con el patrocinio del Ayuntamiento de León.

El VI Seminario Internacional de Jazz está dirigido a estudiantes y músicos (profesionales y aficionados) y se estructura en dos niveles (iniciación y avanzado) como un encuentro internacional de músicos que comparten conocimientos y experiencias.

Combina actividades docentes exclusivas para los alumnos participantes en jornada de mañana en el Conservatorio de Música de León, como teoría y armonía, instrumento específico (piano, batería, contrabajo o bajo, guitarra, instrumento melódico y voz) y clases de combo. Por la tarde las actividades serán abiertas al público con works in progress y jam sessions con una participación más lúdica y conciertos con acceso gratuito.

Los escenarios de las actividades abiertas al público de esta nueva edición del Seminario Internacional de Jazz son la planta sótano del Museo Casa Botines Gaudí y el bar Gran Café, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

PROGRAMACIÓN

El 28 de julio, entre las 20.00 y las 22.00 horas, alumnos y profesores ofrecerán una jam session en Casa Botines, encuentro musical que se repetirá los días 29, 30 y 31, de 23.00 a 00.30 horas, en el Gran Café.

Asimismo, del 28 al 30 de julio habrá en la planta sótano del Museo Casa habrá un work in progress con entrada gratuita, entre las 18.00 y las 20.00 horas. Cerrará el seminario un concierto de combos el día 31 en la calle Legión , de 19.00 a 20.30 horas con entrada gratuita.

DOCENTES

La dirección y coordinación del VI Seminario Internacional de Jazz recaen en Javier Baíllo y en John Bramley. En la parte docente participan músicos de reconocido prestigio como el saxofonista italiano Max Ionata y el contrabajo y bajo de origen siciliano y afincado en Barcelona Guiseppe Campisi, que ha tocado con los principales artistas nacionales e internacionales de jazz.

También integran el elenco de profesores Alma y Rale Micic, dos de los artistas más solicitados de la escena jazzística neoyorquina y repite por tercer año consecutivo Martin Andersen, baterista danés que se prodiga en festivales españoles y europeos, donde toca con los principales intérpretes.

Completan el cuadro de profesorado el gaditano Juan Galiardo, que impartirá las clases de piano y teoría avanzada, y el leonés Mario Morla, en las clases de teoría y piano iniciación.