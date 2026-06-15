El VI Seminario Internacional de Jazz reunirá en León del 28 al 31 de julio a destacados músicos de esta disciplina

El VI Seminario Internacional de Jazz reunirá en León del 28 al 31 de julio a destacados músicos y profesores de esta disciplina. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición del Seminario Internacional de Jazz reunirá en León a destacados profesores y músicos de esta disciplina musical entre los días 28 y 31 de julio.

La iniciativa, impulsada por la Asociación Cultural Músicas Contemporáneas con el patrocinio del Ayuntamiento de León, se configura como un acto docente "de primer nivel" que persigue complementar la oferta educativa y musical en León.

Con su integración en la oferta de verano de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, el Ayuntamiento de León pretende ofrecer a la ciudadanía eventos, actividades y cursos que abarquen todos los campos de producción y creación cultural, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consistorio.

El Seminario está dirigido a estudiantes y músicos (profesionales y aficionados) de todo el territorio nacional y se estructura en dos niveles (iniciación y avanzado). El plazo de inscripción está abierto y las inscripciones pueden formalizarse a través del código QR que aparece en el cartel.

La propuesta combina actividades docentes exclusivas para los alumnos participantes en jornada de mañana en el Conservatorio de Música de León (piano, batería, contrabajo, guitarra, instrumento melódico y voz) y clases de combo. Por la tarde las actividades serán abiertas al público con máster class, jam sessions con una participación menos académica y más lúdica y conciertos de alumnos a pie de calle.

PROFESORADO

En la presente edición el Seminario Internacional de Jazz contará con el reconocido saxofonista italiano Max Ionata como profesor. Junto a él estará Guiseppe Campisi, contrabajo y bajo, de origen siciliano y afincado en Barcelona, que ha tocado con los principales artistas nacionales e internacionales de jazz. Completan el elenco de profesores Alma y Rale Micic, una pareja que ya participó en ediciones anteriores de las más solicitadas de la escena jazzística neoyorquina.

También repite por tercer año consecutivo Martin Andersen, baterista danés que se prodiga en festivales españoles y europeos y completan el cuadro de profesorado el gaditano Juan Galiardo, que impartirá las clases de piano y teoría avanzada, y el leonés Mario Morla, que se encargará de las clases de teoría y piano iniciación.

El Seminario se llevará a cabo en el Museo Casa Botines y en el Gran Café. Además, están previstos conciertos los días 29, 30 y 31 de julio en la calle Legión VII a las 20.00 horas y en el jardín del Centro de Interpretación del León a las 22.00 horas.