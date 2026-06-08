El vicerrector de la UCAV José Antonio Calvo ingresa en la Academia Hispanoamericana de Doctores

Un momento de la ceremonia. - UCAV

ÁVILA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha celebrado el acto de investidura de José Antonio Calvo, vicerrector de Investigación de la UCAV, como Académico de Número de la Academia Hispanoamericana de Doctores, institución internacional que integra a doctores, investigadores y profesionales destacados de diversas disciplinas.

José Antonio Calvo ha reconocido que la propuesta llegada de la Academia Hispanoamericana de Doctores fue "una sorpresa sobrevenida, pero a su vez gozosa", y permitirá presentar los trabajos hechos "como historiador".

Asimismo, ha explicado que, aunque el premio lo recibe él, "también es un reconocimiento a la UCAV y a su vicerrectorado de Investigación, y nos honra a todos".

Por su parte el presidente de la Academia Hispanoamericana de Doctores, Óscar Aparicio, ha destacado el papel de Calvo. "Queremos tener unas raíces sólidas desde las humanidades, la historia, la filosofía y la teología", ha detallado para explicar que lo hará con investigación, "un eje estructural desde donde construimos conocimiento".

Además, ha recordado que la rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, también es desde 2025 miembro de número de la institución, señala la institución académica a través de un comunicado.

El acto ha contado con el discurso de ingreso 'Una aportación micro histórica a la construcción intelectual de Hispanoamérica: El concepto de "español" en los estatutos de la archicofradía de la Resurrección de la nación española de Roma (1580)', a cargo de José Antonio Calvo, y también ha dado pie a firmar un convenio de colaboración entre ambas instituciones, "en una muestra más de la apuesta de la UCAV por la investigación académica y su proyección internacional".