Una víctima pone voz en Segovia a la trata en el Día Internacional contra la Explotación Sexual

Fto de grupo de mimebros de Apramp, de la Diputación y otras instituciones locales, con los trajes de la exposición - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer víctima de explotación sexual y trata de personas ha puesto voz, con su testimonio directo, a esta "lacra social" contra la que se ha celebrado un acto en la Diputación de Segovia, en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas.

La institución provincial ha celebrado este miércoles un acto institucional para conmemorar el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, en el que ha reivindicado la lucha contra esta violencia y ha dado voz a quienes han sido víctimas de ella.

El acto, presidido por Miguel Ángel de Vicente, ha contado con la participación de la directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP), Rocío Mora, y de una de sus personas acogidas, Paula, superviviente de trata y explotación sexual.

El encuentro ha tenido lugar unos días después de la inauguración de la exposición 'Puntadas de dignidad' en el patio de Columnas del Palacio Provincial, muestra a la que en su día acudió la fundadora de APRAMP y madre de Rocío Mora, Rocío Nieto.

En esta ocasión, su hija ha comparecido junto al presidente de la Diputación para dar visibilidad a una realidad que, según ha señalado De Vicente, no es únicamente "cosa de grandes ciudades y mayores mafias".

El presidente ha recordado que en los pueblos de la provincia también hay "mujeres desesperadas, con testimonios de vida hechos jirones, mujeres denigradas, violentadas, llevadas de un lugar a otro como mercancías" y a quienes "en algún momento dejaron desnudas de dignidad".

Momentos antes, el presidente ya había señalado que "la dignidad, la mayoría de las veces, ni siquiera se vive ni se siente si antes no se ha perdido".

Durante su intervención, De Vicente ha animado a los asistentes a escuchar los testimonios que acompañan a los diseños de la exposición (que pueden escucharse conectando con los códigos QR que acompañan a cada traje de la exposición), y ha agradecido la presencia de Rocío Mora y de Paula.

El presidente ha subrayado la importancia de "seguir trabajando por alcanzar la igualdad desde todas las perspectivas".

El acto ha alcanzado su momento más emotivo con las intervenciones de ambas mujeres, quienes han devuelto el agradecimiento a la institución y han incidido en la necesidad de poner el foco en el trabajo conjunto, tanto desde el ámbito público como desde el privado, para erradicar esta forma de violencia.

Antes de ceder la palabra a Paula, Rocío Mora ha remarcado que "nadie se ofrece para convertirse en una esclava y, si alguien lo hiciera, como sociedad y estado, no lo podemos ni avalar ni reconocer".

Paula, por su parte, ha relatado su experiencia entre lágrimas del público y ha secundado las palabras de Mora.

La superviviente ha concluido su intervención de forma contundente al afirmar que "siempre cuento mi testimonio y lo cuento con orgullo porque mi pasado no define quién soy", y ha añadido que se presenta "con la cabeza en alto, orgullosa" de lo que ha conseguido gracias al apoyo que ha tenido.

Al acto han asistido diversos representantes del Consejo Provincial de Igualdad y cargos públicos de la provincia, el Ayuntamiento de Segovia y la propia Diputación, junto a personal del área de Servicios Sociales de la institución provincial.

El encuentro ha cerrado varias actividades puestas en marcha por la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad de la Diputación, que comenzaron el pasado 25 de noviembre con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, campaña que llevó por lema 'En la provincia de Segovia la igualdad es el único trato. Ni violencias ni trata'.

Entre estas actividades ha figurado también la exposición 'Puntadas de dignidad', inaugurada días atrás en el Palacio Provincial, que Apramp está moviendo por toda España.

Con este acto, la Diputación de Segovia culmina el ciclo de iniciativas desarrolladas durante los últimos meses en torno a la igualdad y la lucha contra la violencia de género, reforzando su compromiso institucional con la erradicación de la trata y la explotación sexual y con el reconocimiento público de las mujeres que han logrado salir de esas situaciones.